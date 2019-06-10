Праздники и приметы 10 июня: что нельзя делать сегодня / 1zoom.ru

10 июня, по народному календарю, день полудницы.

Это дух женщины (красивой или страшной – зависит от обстоятельств). Появлялось они в поле после созревания хлеба, чтобы защищать урожай. А вот для малых детей полудницы – зло: они вызывают плач у малышей, бессонницу и кошмары.

А покровителем этого дня был Никита Гусятник – страж гусей и хранитель птиц.

10 июня: именины

День ангела сегодня отмечают Елена, Василий, Дмитрий, Захар, Игнатий, Ираклий, Макар, Никита, Николай, Павел и Петр.

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10 июня: приметы

Хорошую солнечную погоду предвещает копошение в муравейнике, а плохую – если радуга после дождя долго не пропадает.

Другие приметы:

если роса стоит на траве – это к доброму урожаю хлеба;

воздух над лесом синеет – к теплу.

10 июня: праздник

Сегодня отмечается официальный день рождения королевы в Австралии. Он отмечается во второй понедельник июня. А вот в Великобритании праздник уже отметили – в эту субботу. Подробнее читайте в нашем материале Грандиозное празднование дня рождения Елизаветы II: Меган Маркл впервые вышла в свет после родов.

К слову, муж Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, родился как раз 10 июня в 1921 году.

10 июня: что нельзя делать

В этот день нельзя ругаться и ругать маленьких детей: считается, что так можно заработать себе – головные боли, а малыша сглазить.

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