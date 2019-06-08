Грандиозное празднование дня рождения Елизаветы II: Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Традиционно, во вторую субботу июня, в Великобритании на официальном уровне отмечают день рождения королевы Елизаветы II.

Отметим, такое правило в королевской семье установил британский король Георг II в 1748 – он начал праздновать свой день рождения летом, хотя родился он в холодном ноябре.

К слову, фактический день рождения Елизаветы II припадает на 21 апреля, в этом году королеве Великобритании исполнилось 93 года.

Грандиозный парад

Сегодня в честь дня рождения королевы проводится грандиозный военный парад Trooping the Colour (Вынос знамени). Он начался на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне. Оттуда процессия во главе с каретой королевы проехала по улице Мэлл к Букингемскому дворцу.

After watching an impressive display of skill and disciplines from @GrenadierGds soldiers, Her Majesty The Queen leaves her Birthday Parade and heads to Buckingham Palace @RoyalFamilypic.twitter.com/ltbs5qhpd6 — The Army in London (@ArmyInLondon) 8 июня 2019 г.

На странице королевской семьи в Twitter сообщили, что в этом году в параде в честь дня рождения Елизаветы приняли участие более 1400 солдат, почти 300 лошадей и 400 музыкантов.

Вся семья в сборе

Конечно же, вместе с королевой, в официальном празднике принимают участие все члены королевской семьи.

Отметим, что дети королевы - принцесса Анна, принц Чарльз и принц Эндрю, а также ее внук принц Уильям ехали верхом в парадных мундирах — все они состоят в чине полковников различных подразделений британской армии.

Остальные члены королевской семьи расположились в конных экипажах.

The @RoyalFamily gather on the balcony of Buckingham Palace after the #TroopingtheColour parade - and the fly past proves a big hit with one member in particular ?? ?? #QBP2019pic.twitter.com/SgkMTm8loF — BBC Studios Events (@BBCStudiosLive) 8 июня 2019 г.

Следует отметить, что впервые после родов на публике появилась Меган Маркл. Герцогиню Сассекскую сопровождал ее муж принц Гарри. Меган Маркл, как всегда, удивила всех безупречным вкусом – она выбрала для праздника скромный темно-синий цвет и свободный покрой от Givenchy.

Вместе с Меган и Гарри в том же открытом экипаже находились жена Уильяма - Кейт Миддлтон и супруга Чарльза Камилла.

Напомним, ранее сообщалось, Елизавета II впервые прокомментировала рождение сына Меган Маркл.

Также ранее Елизавета II лично пресекла "капризы" Меган Маркл: всплыли скандальные подробности о родах герцогини.