Елизавета II лично пресекла "капризы" Меган Маркл: вспыли скандальные подробности о родах герцогини

2 мая 2019, 23:36

В больницу Маркл доставят под охраной.

Меган Маркл
Вспыли скандальные подробности о родах Меган Маркл / Reuters

Меган Маркл пока не родила. Но уже известно, что дома ей это сделать не удастся, несмотря на все ее "капризы".

Ранее герцогиня Сассекская собиралась рожать дома, нарушив тем самым многолетнюю королевскую традицию. Но ей пришлось передумать после личного визита королевы Елизаветы II.

Более того – Меган с принцем Гарри пришлось срочно вернуться из собственной резиденции в Кенсингтонский дворец. Да еще к ним и приставили круглосуточную охрану, которая заодно и сопроводить Маркл в больницу, как только у той начнутся схватки.

Судя по всему, королева Елизавета дала прямо понять: безопасность королевского ребенка превыше всего, а капризы герцогам Сассекским придется придержать для иных дел, не столь важных.

Ранее врачи рассказали, как из-за упрямства Меган Маркл ее ребенок оказался в опасности. Герцогиня Сассекская проигнорировала все рекомендации медиков.

Напомним, подруга Меган Маркл рассекретила пол будущего ребенка герцогини. Журналистам все выболтала именитая теннисистка Серена Уильямс.

Читайте такжеМеган Маркл на сносях: когда роды и почему герцогиню обвиняют во лжиКак сообщалось, 15 октября Кенсингтонский дворец ошарашил весь мир новостью, что принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл вскоре станут родителями.

Позднее друзья королевской четы, принца Гарри и Меган Маркл, раскрыли подробности беременности герцогини Сассекской. Знакомые герцогини уверяют, что она волновалась из-за своего возраста.

Затем стало известно, какой официальный титул получит ребенок Меган Маркл и принца Гарри. Дети принца Гарри не получат звания принца и принцессы.

Принц Чарльз уже проговорился об имени ребенка Меган Маркл. Общественность комментарий наследника британского престола восприняла по-разному.

Также СМИ сообщили, что королева заставила Меган Маркл проверить нерожденного ребенка на "качество". Если верить британским журналистам, то все женщины в королевской семье обязаны проверяться у гинекологов.

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Елизавета II Меган Маркл
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