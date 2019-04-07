Подруга Меган Маркл рассекретила пол будущего ребенка герцогини

Меган Маркл, судя по слухам, ждет появления маленькой принцессы / Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и британский принц Гарри готовятся к рождению первенца.

Лучшая подруга герцогини, именитая теннисистка Серена Уильямс случайно проговорилась в интервью изданию E! News, что королевская пара ждет девочку.

"Моя подруга беременна. И она сказала: "Мой ребенок точно будет делать это", я просто посмотрела на нее и подумала: "Нет, она этого не сделает. Нет, это не так", - сказала Уильямс.

Читайте такжеМеган Маркл ушла: куда и почемуПоклонники убеждены, что Уильямс в одном из советов вероятно проговорилась о возможном поле ребенка Меган Маркл, рассказывая о подруге, у которой в скором времени родится девочка.

Спортсменка не называла имя подруги, но ее заявления способствовали распространению слухов о том, что речь шла именно о Маркл.

Как ранее сообщалось, Маркл уже вовсю готовится к рождению ребенка: перед предстоящим пополнением в семье, пара заселилась в новое семейное гнездышко.