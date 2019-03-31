Меган Маркл нарушит 40-летнюю королевскую традицию

Меган Маркл решила нарушить традицию королевской семьи / Reuters

Супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл решила нарушить королевскую традицию, которой уже 40 лет.

Маркл и принц Гарри решили, что Меган будет рожать не в крыле Линдо больницы святой Мэри, как это делали ее предшественницы принцесса Диана и герцогиня Кейт, а выберут родильное отделение поближе к их дому, сообщает The Sun.

"Гарри и Меган понимают, что существует большой общественный интерес, но их ребенок не является прямым наследником престола, и они хотят, чтобы рождение малыша было как можно более приватным. Кроме того, Меган нервничает из-за осложнений, которые могут возникнуть из-за возраста, поэтому не хочет спустя несколько часов после родов стоять безупречной на ступенях больницы", - отметил источник.

Отметим, что крыло Линдо больницы святой Мэри стало традиционным местом рождения новых членов королевской семьи с 1977 года. Тогда принцесса Анна родила здесь сына Питера, а через четыре года — дочь Зару. В этом же месте проходили роды принцессы Дианы и Кейт Миддлтон.

Впервые новорожденного сына Кейт Миддлтон и принц Уильям показали миру спустя всего 6 часов после родов / instagram.com/kensingtonroyal

Ранее в сети появился архивный снимок Меган Маркл.