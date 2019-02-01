Брови-ниточки и яркая помада: в сети появился архивный снимок Меган Маркл

Меган Маркл теперь не увидеть с ярко-красной помадой / Фото: Reuters

В сети появилось редкое архивное фото юных лет супруги принца Гарри герцогини Сассекской Меган Маркл.

Фото, которое раньше никто не видел, на своей странице в Instagram поделилась бывшая коллега и подруга Меган, актриса Кэтрин Макфи.

"Меган и я играли в мюзиклах, когда были детьми. Она выросла и стала герцогиней Сассекской, я - актрисой Вест-Энда. Как по мне - звучит одинаково", - подписала архивный снимок Кэтрин.

На фото Маркл запечатлена с ярким макияжем: красными губами, темными бровями-ниточками и насыщенно накрашенными глазами.

Сейчас же за Меган следят десятки фотокамер, и по королевскому протоколу даже на официальные мероприятия герцогиня Сассекская подбирает помаду более светлых нейтральных тонов.

Меган Маркл изображена с ярким макияжем / https://www.instagram.com/katharinemcphee/

Ранее СМИ сообщили, что Елизавета ІІ хочет откупиться от Меган Маркл и вернуть ее в США.