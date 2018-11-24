Принц Чарльз проговорился об имени ребенка Меган Маркл

Беременность Меган Маркл уже становится заметной / Фото: Twitter/KensingtonRoyal

Несмотря на запреты королевской семьи Британии, принц Чарльз на мероприятии по случаю столетия Австралийского дома в Лондоне озвучил имена, которые выбрали его сын Гарри и невестка Меган Маркл для своего будущего наследника.

"Кстати, леди и джентльмены, мой сын Гарри рассказал мне, что во время их недавнего тура по Австралии им с женой предложили много имен для ребенка. Только между нами, я подозреваю, что отбор прошли Кайли и Шейн", - цитирует его Ace Showbiz.

Сын королевы Британии Елизаветы II намекнул, что герцоги Сассекские могут назвать ребенка в честь двух австралийских знаменитостей – певицы Кайли Миноуг или игрока в крикет Шейна Ворна.

В Британии заявление Чарльза восприняли по-разному. Одни считают, что принц действительно назвал имена, который выбрали Гарри и Меган. Другие называют комментарий наследника престола шуткой.

Как ранее сообщалось, друзья королевской четы, принца Гарри и Меган Маркл, раскрыли некоторые подробности беременности герцогини Сассекской.

Напомним, 15 октября Кенсингтонский дворец ошарашил весь мир новостью, что принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл вскоре станут родителями.