"Это произошло так быстро": друзья рассказали о беременности Маркл

Меган Маркл и принц Гарри ждут первенца / Reuters

Друзья королевской четы, принца Гарри и Меган Маркл, раскрыли некоторые подробности беременности герцогини Сассекской.

"Ее друзья знали, что она пытается забеременеть, она заявляла, что не будет долго ждать, потому что она становится все старше. Но они были искренне удивлены, что это произошло так быстро", - поделился один из инсайдеров издания People.

Приближенный к королевской семье приятель, пожелавший сохранить свое имя в тайне, рассказал, что об интересном положении Маркл стало известно еще на свадьбе принцессы Евгении. Однако знаменитая пара ждала подходящего момента, чтобы поделиться с общественностью радостной новостью.

"Один или двое людей подозревали, что она в интересном положении (это для них стало очевидным на королевской свадьбе принцессы Евгении), но они хранили этот секрет", - добавил неизвестный инсайдер.

Напомним, 15 октября Кенсингтонский дворец ошарашил весь мир новостью, что принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл вскоре станут родителями.

Позже Меган Маркл впервые показала округлый живот.

Затем известно, какой официальный титул получит ребенок Меган Маркл и принца Гарри.