Врачи рассказали, как из-за упрямства Меган Маркл ее ребенок оказался в опасности

Герцогиня Сассекская проигнорировала все рекомендации медиков.
Меган Маркл пока не родила, но врачи уже беспокоятся о здоровье ее малыша.
Все дело в злополучных каблуках герцогини Сассекской, из-за ношения которых ее ранее подозревали в подставной беременности: мол, не может женщина на таком сроке, как Меган Маркл носить обувь с таким каблуком и при этом так свободно передвигаться.
По данным издания The Sun, врачи рекомендовали Меган отказаться от высоких каблуков уже со второго триместра, так как такая обувь может привести к судорогам в мышцах и сильным болям в спине. К тому же повышается риск травм из-за потери равновесия и падений. При этом у беременных намного сильнее отекают лодыжки и ступни.
Однако, несмотря на все предостережения, герцогиня Сассекская на протяжении всей беременности продолжала носить обувь на высоких каблуках.
Напомним, Меган Маркл ушла в декрет и практически перестала официально появляться на публике. Герцогиня Сасекская родить должна в апреле.
Ранее подруга Меган Маркл рассекретила пол будущего ребенка герцогини. Журналистам все выболтала именитая теннисистка Серена Уильямс.
Как сообщалось, Меган Маркл нарушит 40-летнюю королевскую традицию. Герцогиня намерена родить ребенка без излишнего внимания.