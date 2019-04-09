Врачи рассказали, как из-за упрямства Меган Маркл ее ребенок оказался в опасности

9 апреля 2019, 20:19

Герцогиня Сассекская проигнорировала все рекомендации медиков.

Меган Маркл
Меган Маркл подвергла жизнь своего ребенка опасности из-за любви к высоким каблукам / Reuters

Меган Маркл пока не родила, но врачи уже беспокоятся о здоровье ее малыша.

Все дело в злополучных каблуках герцогини Сассекской, из-за ношения которых ее ранее подозревали в подставной беременности: мол, не может женщина на таком сроке, как Меган Маркл носить обувь с таким каблуком и при этом так свободно передвигаться.

По данным издания The Sun, врачи рекомендовали Меган отказаться от высоких каблуков уже со второго триместра, так как такая обувь может привести к судорогам в мышцах и сильным болям в спине. К тому же повышается риск травм из-за потери равновесия и падений. При этом у беременных намного сильнее отекают лодыжки и ступни.

Однако, несмотря на все предостережения, герцогиня Сассекская на протяжении всей беременности продолжала носить обувь на высоких каблуках.

Напомним, Меган Маркл ушла в декрет и практически перестала официально появляться на публике. Герцогиня Сасекская родить должна в апреле.

Ранее подруга Меган Маркл рассекретила пол будущего ребенка герцогини. Журналистам все выболтала именитая теннисистка Серена Уильямс.

Как сообщалось, Меган Маркл нарушит 40-летнюю королевскую традицию. Герцогиня намерена родить ребенка без излишнего внимания.

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