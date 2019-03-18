Меган Маркл ушла: куда и почему

Меган Маркл ушла в декрет / https://www.youtube.com/British Fashion Council

Герцогиня Сасекская Меган Маркл, находясь уже на восьмом месяце беременности, наконец ушла в декретный отпуск.

До родов она больше не планирует появляться на публике, посвятив время себе и подготовке к счастливому событию.

Впрочем, еще несколько частных встреч в календаре Маркл еще есть, отмечают источники в Кенсингтонском дворце. Последними же на данный момент официальными выходами Меган в свет стали мероприятия на День Содружества наций 11 марта.

Меган Маркл родить должна в апреле.

Напомним, 15 октября Кенсингтонский дворец ошарашил весь мир новостью, что принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл вскоре станут родителями.

Как сообщалось, друзья королевской четы, принца Гарри и Меган Маркл, раскрыли подробности беременности герцогини Сассекской. Знакомые герцогини уверяют, что она волновалась из-за своего возраста.

Затем стало известно, какой официальный титул получит ребенок Меган Маркл и принца Гарри. Дети принца Гарри не получат звания принца и принцессы.

Ранее принц Чарльз проговорился об имени ребенка Меган Маркл. Общественность комментарий наследника британского престола восприняла по-разному.

Ранее СМИ сообщили, что Елизавета ІІ хочет откупиться от Меган Маркл и вернуть ее в США. Якобы королева планирует выплатить крупную сумму супруге принца Гарри.

Также СМИ сообщили, что королева заставила Меган Маркл проверить нерожденного ребенка на "качество". Если верить британским журналистам, то все женщины в королевской семье обязаны проверяться у гинекологов.

Ранее Кейт Миддлтон поразила сеть своим нарядом на День святого Патрика 2019. На параде Кейт была со своим мужем, принцем Уильямом.