Кейт Миддлтон поразила сеть своим нарядом на День святого Патрика 2019

На параде ирландских гвардейцев в честь Дня святого Патрика герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поразила всех своим элегантным нарядом чудного изумрудного цвета.

Зеленый цвет был выбран Кейт неслучайно: это традиционный цвет для празднования Дня святого Патрика. Почему зеленый – цвет Дня святого Патрика – читайте в нашем материале День Святого Патрика: главные традиции праздника и как поздравить.

Читайте такжеСсора Кейт Миддлтон и Меган Маркл: герцогиня Кембриджская взялась за ружьеГерцогиня Кембриджская остановила свой выбор на приталенном пальто от Alexander McQueen и зеленой шляпке James Lock&Co, которая была украшена крупными цветами. Также Кейт обула черные туфли на широком каблуке Gianvito Rossi. Из украшений она выбрала для себя – золотую брошь Cartier в виде трилистника и живую веточку трилистника, а также серьги с зелеными и прозрачными камнями от британского бренда Kiki McDonough (их цена – около 4700 долларов).

На параде Кейт была со своим мужем, принцем Уильямом. Он традиционно был одет в военную форму.

В комментариях люди с восторгом отметили, что Кейт и Уильям – прекрасная пара и выглядят просто шикарно.

"Уильям и Кейт, как всегда, невероятно удивительны", "Уильям сделал хороший выбор жены и доказал, что он достойный король. Миддлтон проделала замечательную работу, воспитанная элегантная молодая женщина, уважающая правила, королеву и Англию", "Герцогиня Кембриджская представляет королевскую семью с классом и элегантностью. Я уверен, что принц Уильям очень гордится своей женой", – пишут люди.

Ранее мы писали о секретной диете Кейт Миддлтон: как матери троих детей удается сохранить такую потрясающую фигуру. Герцогиня Кейт также не пренебрегает спортом.