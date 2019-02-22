Секретная диета Кейт Миддлтон: как матери троих детей удается сохранить такую потрясающую фигуру

Как питается Кейт Миддлтон, чтобы сохранить фигуру / Reuters

Если 37-летней Кейт Миддлтон, герцогине Кембриджской, нужно максимально быстро и эффективно вернуться в прекрасную форму, она останавливает свой выбор на диете Дюкана. К слову, именно благодаря ей мать троих детей Кейт приводит себя в порядок после родов.

По данным разных источников из окружения герцогини, завтрак Кейт Миддлтон – это смузи из шпината, порошка мате, салата, кориандра, черники и спирулина.

При диете Кейт Миддлтон в ее меню также входят свежие овощи и фрукты, а также блюда из полезных жиров и постных белков.

Главное правило питания герцогини Кейт – есть часто и простую пищу. А любимое блюдо – взбитые с миндальным молоком ягоды. А вот от обычного молока и молочных продуктов она отказалась.

Герцогиня Кейт также не пренебрегает спортом. У нее нет личного тренера. Но это не мешает ей ежедневно заниматься кардиотренировками, бегом и делать упражнения с гантелями. Ее самое любимое упражнение – планка в различных вариациях: для боковых мышц живота, пресса и спины.

Также Кейт очень любит йогу. Ну и, конечно, как и многие представители английского дворянства занимается верховой ездой, теннисом и гольфом.

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