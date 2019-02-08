Прима-балерина раскрыла секрет утонченного похудения: советы и меню

Прима-балерина раскрыла секрет утонченного похудения / 1zoom.ru

Как стать худой как балерина, рассказала прима Национального академического театра оперы и балета им. Т. Шевченко Кристина Шишпор, которая большинству украинцев известна по главной роли в клипе певца Олега Винника "Нино".

По ее словам, главное правило диеты балерин – не переедать.

"Мой секрет прост — не переедать. Разбейте свои приемы пищи на мелкие, но частые — это поможет не растягивать желудок, будет меньше хотеться есть и наедаться будете порциями в два, а то и три раза меньше", – цитирует ее LITE.

Правила питания примы выглядят следующим образом:

1. Пить больше воды, чтобы перебить чувство голода.

2. Отказ от быстрых углеводов и продуктов с высоким содержанием крахмала: хлеба, макарон, сахара. Их можно заменить медленными углеводами (бобовые, крупы), но и ими не стоит увлекаться. Лучше есть больше белков и полезных жиров: йогурты, авокадо, яйца, орехи, мясо, творог и рыбу.

3. Ужин должен быть минимальным или отсутствовать.

4. Не есть соленого на ночь.

Примерное меню балерины

"Мой любимый, простой и невероятно вкусный рецепт: стушить на сковороде шпинат с небольшим количеством оливкового масла и чесноком. Также, как вариант, на обед можно сварить гречневой каши, добавить немного оливкового масла, отварить яйцо и нарезать ломтиками авокадо… Авокадо можно вообще есть как полноценное блюдо… Делайте смузи — это очень просто и вкусно. Берете все, что хочется, и бросаете в блендер — через миг блюдо готово", — рассказала балерина.

Завтрак она начинает со стакана воды за полчаса до приема пищи. Непосредственно на завтрак ест банан, йогурт и кофе.

На обед – салат с мясом или рыбой, и непременно какой-то легкий супчик.

Редко ужинает, но если доводится, то на ужин – кефир плюс овощи, порою киви.

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