Когда пить йогурт и сколько, чтобы он был на пользу

Как правильно пить йогурт / 1zoom.ru

Йогурты обеспечивают организм 42% кальция от дневной нормы потребления и защищают его от развития опасных патологий. Чтобы укрепить иммунитет, медики рекомендуют человеку пить йогурты ежедневно. Однако нужно четко понимать, когда это лучше делать – утром или вечером.

Утром пить йогурт не стоит: это может спровоцировать расстройство ЖКТ. Натощак йогурт пьют исключительно при пониженной кислотности. Так что оптимальное время для приема йогурта – после завтрака, на ланче или уже на ужин.

Кому нельзя йогурт

У йогурта есть и противопоказания:

переизбыток йогуртов в рационе грозит перенасыщением кальцием и, соответственно, судорогами, так что лучше отказаться от этого продукта тем, кто часто сталкивается с этой проблемой;

при патологии ЖКТ – нельзя пить йогурт натощак.

Сколько йогурта можно есть в день

Читайте такжеЯпонская диета: как легко похудеть после праздниковОптимальная норма – одна чашка йогурта (объемом порядка 200 мл) в сутки, при условии, что его жирность – не выше 2%.

С чем сочетается йогурт

Лучше всего сочетается йогурт с фруктами, ягодами и какао-бобами. Также можно добавлять злаковые культуры, орехи и т.п.

Ранее врачи назвали сок, который продлевает молодость и лечит сердце. Если пить этот сок каждый день, то можно снизить вероятность развития у себя инфаркта, инсульта и деменции.

Также назван топ-5 продуктов, которые противопоказаны людям после 40 лет. Если не следить за питанием – можно с годами нажить себе немало проблем.