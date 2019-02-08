Когда пить йогурт и сколько, чтобы он был на пользу

Главред выяснил, как правильно пить йогурт.
Йогурты обеспечивают организм 42% кальция от дневной нормы потребления и защищают его от развития опасных патологий. Чтобы укрепить иммунитет, медики рекомендуют человеку пить йогурты ежедневно. Однако нужно четко понимать, когда это лучше делать – утром или вечером.
Утром пить йогурт не стоит: это может спровоцировать расстройство ЖКТ. Натощак йогурт пьют исключительно при пониженной кислотности. Так что оптимальное время для приема йогурта – после завтрака, на ланче или уже на ужин.
Кому нельзя йогурт
У йогурта есть и противопоказания:
- переизбыток йогуртов в рационе грозит перенасыщением кальцием и, соответственно, судорогами, так что лучше отказаться от этого продукта тем, кто часто сталкивается с этой проблемой;
- при патологии ЖКТ – нельзя пить йогурт натощак.
Сколько йогурта можно есть в день
Читайте такжеЯпонская диета: как легко похудеть после праздниковОптимальная норма – одна чашка йогурта (объемом порядка 200 мл) в сутки, при условии, что его жирность – не выше 2%.
С чем сочетается йогурт
Лучше всего сочетается йогурт с фруктами, ягодами и какао-бобами. Также можно добавлять злаковые культуры, орехи и т.п.
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