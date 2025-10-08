"Я была в браке 20 лет": объявили еще одну участницу шоу "Холостяк"

Ранее девушка много лет состояла в браке.

Представили еще одну героиню "Холостяка" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Кратко:

В соцсетях опубликовали новый анонс "Холостяка"

Кто стал еще одной участницей

В соцсетях показали вторую участницу 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал известный актер Тарас Цымбалюк.

Как сообщили в Instagram, девушка привыкла добиваться своего.

"Она привыкла достигать вершин и знает все секреты больших чувств. И теперь готова показать Тарасу любовь, как в кино", - сказано в новом анонсе проекта.

Также она рассказала о себе.

"Мне 38. Я – мастер спорта по легкой атлетике, по прыжкам в высоту. Я была в браке 20 лет... Я фантастическая!" – отметила красавица.

Новый анонс шоу "Холостяк" / фото: instagram.com/holostyakstb/

Кстати, ее имя не назвали, но, по данным СМИ, девушку зовут Ольга и она работает фитнес-тренером в Харькове.

Кстати, недавно сам Цымбалюк признавался, что волнуется.

"Это новый и очень важный для меня эпизод. Я бывал в очень разных, шоу-бизнесовых проектах. Те же "Танцы со звездами", например. Но так чтобы к себе, к своей душе настолько приближать, более того, впускать всю страну... - не было еще", - сказал Тарас.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

