"Спасибо, Бен": Лопес и Аффлек впервые воссоединились на публике после развода

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек показались на светском мероприятии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек, о разводе которых стало известно в апреле 2024 года, воссоединились на красной дорожке.

Как сообщает издание People, пара объявилась в Нью-Йорке на допремьерном показе мюзикла "Поцелуй женщины-паука", в котором Дженнифер исполнила одну из главных ролей, а Бен стал исполнительным продюсером.

Парочка охотно позировала перед камерами, а также они общались друг с другом. Также Лопес выступила перед прессой и поблагодарила бывшего мужа.

Дженнифер Лопес на красной дорожке / фото: скрин instagram.com, Дженнифер Лопес

"Большое спасибо всем, кто был здесь сегодня вечером. Спасибо, Бен, этот фильм не был бы снят без Бена и без Artist Equity", - отметила Дженнифер.

Отношения Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Отношения пары начались еще в 2022 году, тогда они обручились, но разорвали отношения. Через 20 лет, бывшие возлюбленные воссоединились и в 2022 году сыграли свадьбу, но брак продержался всего два года.

О персоне: Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

