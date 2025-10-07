Только одна зависимость: что сделал Павел Текучев ради роли

Павел Текучев удивил своей отдачей профессии.

Павел Текучев тщательно готовился к новой роли / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Павел Текучев

Вы узнаете:

На сколько килограммов похудел Павел Текучев

Ка ему удалось сбросить вес

Украинский популярный актер Павел Текучев рассказал, что для одной из ролей смог сбросить10 килограммов при помощи жесткой диеты.

В интервью для "Коротко про" знаменитость поделился, что сделал это для съемок в фильме "Вічник. Сповідь на перевалі духу".

"Мне это трудно давалось, потому что я очень люблю вкусно поесть. Я не курю, не употребляю алкоголь, у меня нет каких-то зависимостей, кроме еды. Поэтому пришлось садиться на жесткую диету, был на интервальном голодании. Ежедневно в течение нескольких месяцев бегал", - отметил Павел.

Павел Текучев / фото: instagram.com, Павел Текучев

Также он рассказал, что большую часть фильма снимали в Карпатах и в достаточно сложных условиях, поэтому ему пришлось многому учиться.

"По сюжету, мой персонаж живет в лесу несколько лет. Я тоже думал о том, чтобы переночевать в лесу в Карпатах. Но понял, что я человек современный, так сказать, у меня не было такого опыта, поэтому стало страшновато оставаться на ночь самому в лесу. Ходил в походы на день, но всегда возвращался переночевать в более людные места", - подытожил Текучев.

Павел Текучев / фото: instagram.com, Павел Текучев

