Строгие запреты, которые нельзя нарушать: приметы 9 октября

- Что значит, если в этот день улетели птицы
- Что нельзя шить в этот день
- Почему нужно сходить в гости 9октября
9 октября церковь почитает память апостола Иакова Алфеева. Как сообщает Главред, он был братом апостола и евангелиста Матфея. Его мать стояла у креста во время распятия Иисуса.
Считается, что Иисус Христос призвал Иакова стать одним из его Двенадцати апостолов и тот согласился. Он отправился с проповедью в Грецию, Газу, Южную Палестину и другие.
Однако в те времена продолжались гонения на христиан. Апостола поймали и распяли на границе Египта и Палестины.
Что можно делать 9 октября
- В этот день нужно помолиться. У святого просили доброго совета и помощи.
- В этот день нужно заняться заготовкой дров на зиму. Можно также пойти лес за грибами.
- В этот день нужно сварить кашу из нового урожая и угостить ею родных. Каша считается символом достатка и здоровья.
- В этот день нужно взять с собой подарок и угощение, если вы идете в гости. Это принесет вам достаток, а хозяевам дома - здоровье.
Что нельзя делать 9 октября
1. Нельзя 9 октября ссориться и грубить. Иначе конфликты затянутся надолго.
2. Нельзя 9 октября отказывать в помощи нуждающимся. Иначе в вашу жизнь могут прийти проблемы.
3. Нельзя 9 октября начинать новые дела. Это неблагоприятный день для подобного.
4. Нельзя 9 октября отказываться садиться за стол, если тебя пригласили. Иначе у хозяев не будет благополучие.
5. Нельзя 9 октября заниматься тяжелой домашней работой. Иначе вы можете притянуть проблемы.
6. Нельзя 9 октября прясть и шить. Предки верили, что это "запутает" судьбу.
Приметы 9 октября
- Если в этот день улетели летние птицы, то через три недели придет зима.
- Если в этот день летает много паутины, то осень будет сухой и теплой.
- Если в этот день вишня сбросила все листья, то скоро придет зима.
- Если в этот день вечером розовое небо, то погода будет ясной и теплой.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
