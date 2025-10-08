Укр
Строгие запреты, которые нельзя нарушать: приметы 9 октября

Ангелина Подвысоцкая
8 октября 2025, 23:54
Что можно делать 9 октября. Приметы и запреты, которые уберегут от потери благополучия и здоровья.
9 октября церковь почитает память апостола Иакова Алфеева. Как сообщает Главред, он был братом апостола и евангелиста Матфея. Его мать стояла у креста во время распятия Иисуса.

Считается, что Иисус Христос призвал Иакова стать одним из его Двенадцати апостолов и тот согласился. Он отправился с проповедью в Грецию, Газу, Южную Палестину и другие.

Однако в те времена продолжались гонения на христиан. Апостола поймали и распяли на границе Египта и Палестины.

Что можно делать 9 октября

  • В этот день нужно помолиться. У святого просили доброго совета и помощи.
  • В этот день нужно заняться заготовкой дров на зиму. Можно также пойти лес за грибами.
  • В этот день нужно сварить кашу из нового урожая и угостить ею родных. Каша считается символом достатка и здоровья.
  • В этот день нужно взять с собой подарок и угощение, если вы идете в гости. Это принесет вам достаток, а хозяевам дома - здоровье.

Что нельзя делать 9 октября

1. Нельзя 9 октября ссориться и грубить. Иначе конфликты затянутся надолго.

2. Нельзя 9 октября отказывать в помощи нуждающимся. Иначе в вашу жизнь могут прийти проблемы.

3. Нельзя 9 октября начинать новые дела. Это неблагоприятный день для подобного.

4. Нельзя 9 октября отказываться садиться за стол, если тебя пригласили. Иначе у хозяев не будет благополучие.

5. Нельзя 9 октября заниматься тяжелой домашней работой. Иначе вы можете притянуть проблемы.

6. Нельзя 9 октября прясть и шить. Предки верили, что это "запутает" судьбу.

Приметы 9 октября

  • Если в этот день улетели летние птицы, то через три недели придет зима.
  • Если в этот день летает много паутины, то осень будет сухой и теплой.
  • Если в этот день вишня сбросила все листья, то скоро придет зима.
  • Если в этот день вечером розовое небо, то погода будет ясной и теплой.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

