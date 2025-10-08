Одна привычка опустошит кошелек: что не стоит делать водителям в пробке

Двигаясь в пробке водители могут вредить своему авто.

https://glavred.info/auto/odna-privychka-opustoshit-koshelek-chto-ne-stoit-delat-voditelyam-v-probke-10704809.html Ссылка скопирована

Держать ли ногу на сцеплении в пробке / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Нужно ли выжимать сцепление в пробке

Как правильно ехать в пробке

Многие водители, которые управляют автомобилем с механической коробкой передач, даже не подозревают, что вредят собственной машине. В частности, речь идет о длинных пробках, когда нога всегда на сцеплении.

Главред решил разобраться, когда нельзя держать ногу на сцеплении.

видео дня

Почему не стоит держать ногу на сцеплении

Водители иногда стоят в пробке с ногой на педали сцепления. Это кажется мелочью, но именно эта привычка разрушает механизм, за ремонт которого придется много заплатить, пишет AutoSwiat.

Как известно, сцепление используется при запуске и переключении передач, но к сожалению, многие водители забывают об этом или даже развивают привычку нажимать педаль сцепления гораздо дольше, например, когда застряли в пробке или на светофоре. Это повреждает весь механизм.

"Удержание сцепления дольше, чем нужно для переключения передач или трогания с места, создает повышенное трение и нагрузку на компоненты автомобиля", - говорится в сообщении.

Как пользоваться сцеплением

В пробке или на светофоре нужно держать правую ногу на педали тормоза и переключиться на нейтральную передачу.

"Когда вы не пользуетесь сцеплением, просто передвиньте левую ногу влево. Большинство автомобилей имеют там специальную подставку для ног", - добавили эксперты.

Как сдать экзамен на права / Инфографика: Главред

Как правильно двигаться в пробке

Автоинструктор Сергей Нагорный в своем видео на YouTube рассказал, что во время движения в пробке не нужно все время держать ногу на сцеплении.

По его словам, нажимать на сцепление нужно только тогда, когда нужно полностью остановить автомобиль или начать движение.

Он также добавил, если вам нужно долго стоять в пробке, можно включить нейтральную передачу.

Как двигаться на механике в пробке - видео:

Читайте также:

О персоне: Сергей Нагорный Сергей Нагорный - опытный автоинструктор, который ведет канал на YouTube для всех, кто учится водить авто. В своих видео он делится техниками управления, реальными уроками с учениками и советами. На его канал уже подписалось более 178 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред