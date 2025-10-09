Укр
Правительство приняло постановление: с кем Украина введет множественное гражданство

Руслан Иваненко
9 октября 2025, 00:21
МИД определил критерии государств для введения множественного гражданства.
Этнические украинцы смогут получить гражданство Украины, сохраняя иностранное / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Правительство Украины приняло постановление об упрощенном гражданстве для иностранцев
  • Определены критерии государств для введения множественного гражданства
  • Приоритет будет предоставляться союзникам и странам, поддерживающим Украину

В среду, 8 октября, правительство Украины приняло постановление, разработанное Министерством иностранных дел, которое определяет критерии иностранных государств для упрощенного приобретения украинского гражданства.

Введение института множественного гражданства позволит этническим украинцам, которые имеют иностранное гражданство, сохранять его, одновременно получая украинское.

"Потенциально речь идет об увеличении количества граждан Украины - ведь сотни тысяч этнических украинцев и их потомков смогут восстановить правовую связь со своей Родиной", - отметил Андрей Сибига.

Критерии отбора государств для упрощенного гражданства

  • Постановление определяет критерии, по которым Кабинет Министров будет формировать перечень иностранных государств для упрощенного гражданства. Среди них:
  • членство в Группе семи и ЕС;
  • поддержка санкций против РФ;
  • отстаивание суверенитета Украины;
  • стратегическое партнерство и финансовая поддержка страны.

"Сегодня главное то, что мы четко урегулировали единый подход и единый перечень критериев. Это государственный подход, который правильно сочетает сохранение единства мирового украинства и стратегические приоритеты национальной безопасности Украины", - подчеркнул глава МИД.

Множественное гражданство, инфографика
Множественное гражданство / Инфографика Главред

Практика множественного гражданства - экспертное мнение

Управляющий партнер ЮК Winner, адвокат Игорь Ясько, отмечает, что принятие нового законопроекта о множественном гражданстве не противоречит Конституции Украины.

"Статья 4 Основного Закона закрепляет принцип единого гражданства, который гарантирует единство правового статуса граждан, а не запрещает иметь паспорта других стран", - объясняет он.

Ясько подчеркивает, что фактическое множественное гражданство в Украине существовало и раньше, например в случаях детей от смешанных браков или автоматического получения паспорта страны проживания.

"Новый закон лишь формализует эту реальность и одновременно позволяет осознанно урегулировать связанные с ней проблемы", - добавляет эксперт.

Он также отмечает экономические и социальные преимущества: "Этот шаг открывает двери для сохранения связи с миллионами украинцев за рубежом, привлечения инвестиций, высококвалифицированных специалистов и предпринимателей. Множественное гражданство будет способствовать адаптации к европейским стандартам и упрощению процедур для граждан стран ЕС и "Большой семерки"".

Множественное гражданство в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, 18 июня Верховная Рада Украины приняла закон №11469, который вводит институт множественного гражданства. За документ проголосовали 243 народных депутата. Закон позволяет украинцам иметь второе гражданство, если это страна-партнер, определенная Кабмином.

Напомним, что во вторник, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве. Также он ратифицировал соглашение о создании трибунала для привлечения России к ответственности за агрессию и остановил действие Оттавской конвенции о противопехотных минах.

Кроме того, президент Владимир Зеленский неоднократно высказывался в поддержку двойного гражданства.

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Множественное гражданство
Изменит ли блэкаут в Москве ход войны - эксперт развенчал иллюзии

16:17

Фразу "не за что" лучше забыть: как правильно ответить на "спасибо"Видео

15:54

Зеленский назвал цель Украины в войне и раскрыл новый приказ оккупантам

