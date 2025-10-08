Укр
Сушка одежды даже без отопления: гениальный трюк удивит своей простотой

Алексей Тесля
8 октября 2025, 16:22
Оптимальным местом для сушки считается свободная, малоиспользуемая комната.
стиральная машина, постельное белье
Как сушить белье после стирки / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Оставлять одежду на сушилке дольше суток не рекомендуется
  • Оптимальным местом для сушки считается малоиспользуемая комната
  • Если у вас ограниченное пространство, стоит ставить сушилку ближе к источнику тепла

Сушить бельё в помещении — не самый удачный выбор, так как влажная одежда испаряет воду, повышая уровень влажности в доме, что может способствовать появлению плесени.

Однако при хорошем проветривании это не представляет серьёзной опасности, пишет Express.

видео дня

Оставлять одежду на сушилке дольше суток не рекомендуется — это может привести к затхлому запаху и даже к образованию плесени на ткани.

Избегайте сушки в ванной комнате: она и без того обычно влажная, а избыточная влага только замедлит процесс сушки и создаст благоприятную среду для грибка.

Оптимальным местом для сушки считается свободная, малоиспользуемая комната. Разместите в ней сушилку, чтобы бельё быстрее высохло и не мешало в повседневной жизни.

Так вы минимизируете контакт с избыточной влажностью, а также сможете либо закрыть дверь, чтобы сохранить тепло, либо приоткрыть окно для улучшения вентиляции и ускорения сушки.

Если у вас ограниченное пространство, и сушить бельё приходится в общих помещениях, стоит ставить сушилку ближе к источнику тепла. Также желательно закрывать дверь, чтобы влага не распространялась по всей квартире.

Не кладите мокрые вещи прямо на батарею — это приведёт к интенсивному испарению влаги и повышению влажности воздуха в комнате.

А чтобы бельё сохло быстрее, желательно хорошо отжимать его после стирки — это значительно снижает количество оставшейся влаги.

Как сэкономить на отоплении: советы экспертов

Суть этого способа — установить за радиатором теплоотражающий материал, например, экран с фольгированным покрытием. Такая поверхность возвращает тепло обратно в помещение, препятствуя его утечке через внешние стены. Особенно полезен этот приём в комнатах, где отопительные приборы расположены у наружных стен, так как позволяет значительно сократить теплопотери и повысить эффективность обогрева.

Смотрите видео - сушка белья с помощью осушителя:

Осушитель воздуха — это устройство, предназначенное для снижения уровня влажности в помещении. Его основная функция — борьба с избыточной влагой, которая может скапливаться в квартирах, домах или других закрытых пространствах.

Чрезмерная влажность часто становится причиной неприятных последствий: появления плесени и грибка на стенах, запотевания окон, затхлого запаха, а также ухудшения самочувствия людей, страдающих аллергией или заболеваниями дыхательной системы, рассказали эксперты YouTube-канала @pobut.

Осушитель активно втягивает влажный воздух, извлекая из него влагу, которая накапливается в специальном резервуаре. После этого сухой воздух возвращается обратно в помещение, создавая более комфортную и безопасную атмосферу.

Такой прибор особенно полезен в помещениях с плохой вентиляцией, ванных комнатах, кухнях, подвалах или после сушки белья внутри дома. Он помогает поддерживать оптимальный уровень влажности, предотвращает разрушение отделки, мебели и бытовой техники, а также способствует улучшению микроклимата в жилище.

Ранее сообщалось о том, как быстро высушить бельё осенью. Некоторые ошибки при сушке белья могут увеличить счета за электричество.

Напомним, ранее Главред писал о том, что белье после сушки станет "ярким" с одним копеечным натуральным средством. Многие даже не подозревают о ряде простых промахов, которые могут затягивать сушку или ухудшать результат.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

