Олегу Виннику – 45: история успеха "властелина волчиц"

Один из самых популярных артистов украинской эстрады отмечает День рождения.
31 июля празднует свой юбилей кумир миллионов женщин и, как его называют поклонницы, "властелин волчиц" Олег Винник. Артисту исполняется 45 лет.
Винник родился 31 июля 1973 года, в селе Вербовка, Черкасская область. Артист с детства участвовал в художественной самодеятельности села: он пел, играл на электрогитаре, которую теперь так бережно хранят в местном клубе.
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Но сельского клуба артисту было мало – после окончания средней школы молодой артист решил поступить на хормейстерский отдел Каневского училища культуры.
После этого будущий покоритель женских сердец отправился в Германию: там он стал достаточно известным артистом оперы, и покорил европейскую публику.
Однако он решил вернуться в Украину – в 2011 году началась его сольная карьера. Он покорял Украину шаг за шагом: начинал с маленьких концертов в небольших городках, слух о голубоглазом блондине разошелся, и его имя зазвучало на всю страну.
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Успеху артиста удивлялись именитые продюсеры – Винник смог покорить публику, даже не появляясь на экранах телевизоров.
"Женщина пошла на концерт Винника, а потом на следующий день на работе вместо того, чтобы работать, она позвонила подруге Гале и говорит: "Я была вчера на Виннике, перепела все песни, потратила на это целый день и гори она огнем та работа". А Галя это услышала, она позвонила Маричке и все так пошло!", - комментирует продюсер Владимир Бебешко.
Прорывом для артиста стала песня "Счастье", а бешеную популярность ему принесли композиции "Нино" и "Волчица".
Теперь Винник непрерывно гастролирует по Украине, и собирает многотысячную аудиторию на стадионах страны.
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Ранее психолог рассказала, в чем состоит секрет популярности Винника.