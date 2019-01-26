Диета Дюкана: что можно есть на разных этапах

26 января 2019, 07:15

Для того, чтобы похудеть правильно, нужно собладать два правила.

Собраны ключевые особенности диеты Дюкана
Названы главные особенности диеты Дюкана / 1zoom.ru

Новогодние праздники прошли, уже совсем недолго до весны, и многие задумываются, как похудеть.

Главное — поставить перед собой цель сбросить лишний вес, но при этом разобраться, как похудеть правильно.

Чаще всего мысль о похудении приходит тогда, когда организме поднакопил немало жира, и с ним хочется распрощаться.

Для того, чтобы избавиться от жировой ткани, нужно соблюдать правильный режим питания — диету (поэтому похудеть без диет не получится) и тренировать тело.

Читайте такжеЯпонская диета: как легко похудеть после праздниковПохудеть в домашних условиях абсолютно реально, для этого нужно просто подобрать правильную диету и подходящие физические нагрузки.

Стоит понимать, что похудеть быстро и качественно — то есть потерять много жировой ткани — не получится, поскольку сначала организм нужно подтолкнуть к сжиганию жира, а для этого необходимо длительное время соблюдать диету.

Главред решил разобраться, как правильно соблюдать диету Дюкана, и что можно есть на ее разных этапах.

Диета Дюкана

Диету Дюкана разработал французский врач-диетолог Пьер Дюкан, ее основой является белковая пища, а основной элемент — овсяные отруби.

Особенности диеты — нежирные белки можно есть в любом количестве и тогда, когда захочется.

Диета Дюкана делится на четыре этапа:

  • Атака;
  • Чередование;
  • Закрепление;
  • Стабилизация.

Первый этап диеты самый жесткий — можно есть только белки. На этапе чередования можно добавить в рацион овощи, на этапе закрепления — фрукт и кусок нежирного твердого сыра, а на четвертом — предусмотрено возвращение к привычному режиму питания.

От чего стоит отказаться на диете Дюкана:

Жир;

Майонез;

Масло;

Алкоголь;

Сахар;

Картофель.

Фрукты с высоким гликемическим индексом (с высоким содержанием сахара; например, нельзя есть виноград, инжир, бананы, вишни и черешни).

На диете также стоит соблюдать ряд правил — в день минимум полчаса ходить пешком и пить 1,5 литра негазированной воды, от соли не стоит отказываться, но ее употребление необходимо ограничить.

Диета Дюкана, первый этап — атака

Обязательный компонент первого этапа диеты Дюкана — 1,5 столовые ложки овсяных отрубей. Столько овсяных отрубей нужно съедать каждый день. Атака может длиться от 3 до 10 дней, в зависимости от исходного веса человека.

На первом этапе диеты Дюкана можно есть только нежирные белки — мясо, птицу, яйца, рыбу, молочку. В день можно съедать два яйца.

Диета Дюкана, второй этап — чередование

На втором этапе диеты Дюкана каждый день обязательным компонентом рациона являются 2 столовые ложки овсяных отрубей. Новой фазы диеты можно придерживаться месяц или несколько месяцев (все зависит от того, в какой форме находится человек). 

Новый этап называют чередование, поскольку во время него нужно чередовать дни с полностью белковым рационом с днями, когда в меню есть и белки, и овощи (нельзя есть картофель). Овощей, как и белка, можно есть столько, сколько вы захотите.

В рацион, кроме картофеля, нельзя включать кукурузу, горох, фасоль (не стручковая), бобы, чечевицу, оливки и маслины, а также авокадо. 

Можно чередовать 1-5 белковых дней с 1-5 белково-овощных дней, все зависит о того, какие цели вы ставите перед собой:

  • При желании избавиться от менее чем 10 кг, стоит использовать схему 1/1 (один день есть белок, а один день — белок и овощи) или схемы 3/3, 5/5.
  • При желании избавиться от 10-20 кг, рекомендуют использовать схему 3/3.
  • Поставив цель сбросить 20-30 кг, рекомендуют использовать схему 5/5.

Диета Дюкана, третий этап — закрепление

На третьем этапе диеты Дюкана главный элемент — 2,5 столовых ложек овсяных отрубей в день. Продолжительность нового этапа диеты рассчитывается по несложной формуле — на каждый сброшенный килограмм веса приходится 10 дней (если вы сбросили 10 килограмм, то этап закрепления у вас займет 100 дней).

На протяжении новой фазы диеты можно есть продукты, разрешенные на первом и втором этапах, а также добавить к ним еще несколько:

  • Можно в день съедать один фрукт с низким гликемическим индексом;
  • 2 кусочка хлеба;
  • 40 граммов сыра (стоит есть сыр, жирность которого не превышает 40%).

Количество дней, которое вам необходимо придерживаться нового этапа диеты Дюкана, разделите пополам.

Читайте такжеАнита Луценко откровенно рассказала о суперсредствах для похуденияВ первую половину части диеты раз в неделю можно есть одну порцию продуктов, которые содержат крахмал (1-2 картофелины, не более 125 граммов риса, гречка, макароны из твердых сортов пшеницы) и устраивать один "праздник желудка" (можно есть все, что захотите).

Во время второй части закрепления можно два раза в неделю есть по порции продуктов, которые содержат крахмал, и дважды устраивать "праздник желудка" (не стоит делать "праздник желудка" два дня подряд).

Четверг рекомендуют сделать днем, когда в пищу принимается только белок (можно сделать белковым и другой день).  

Диета Дюкана, четвертый этап — стабилизация

После прохождения трех этапов диеты Дюкана необходимо вернуться к привычному рациону, но придерживаться двух ключевых правил:

  • Каждый день есть 3 столовых ложек отрубей;
  • Раз в неделю есть только белки.

Ранее абсолютный чемпион Украины по бодибилдингу, мастер спорта по пауэрлифтингу, тренер Слава Галицкий говорил Главреду, что есть несколько правил эффективного похудения, главное из них, золотое — не есть после 18:00.

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