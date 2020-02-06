Суперэффективная гречневая диета - отзывы и меню на неделю

Людям, которые имеют проблемы со здоровьем, гречневая диета противопоказана / УНИАН

Гречневая диета - монодиета, то есть принимать в пищу можно только один продукт - гречку. Такая диета считается суперэффективной, поскольку за неделю можно сбросить 5-7 кг, и она очень простая.

Другой вопрос, что именно уйдет за это время - скорее всего, организм очистится от шлаков, уйдет лишняя жидкость, и могут "сгореть" мышцы, поскольку возникнет дефицит белка.

Главред решил раскрыть главные правила, которых нужно придерживаться на гречневой диете, составить меню и собрать отзывы похудевших.

Гречневая диета для похудения: ключевые правила, меню, отзывы экспертов и похудевших

Диета гречневая считается не такой вредной, как остальные монодиеты, поскольку сама гречка является очень питательным продуктом, в ней содержится много полезных веществ.

Несмотря на питательность и полезность гречки, на гречневой диете нужно придерживаться ряда правил.

Гречневая диета на неделю - главные правила:

Можно есть 150-250 г сухой гречки;

Гречку не варят, а запаривают;

В гречку нельзя ничего добавлять, в частности, соль или масло;

Распределите гречку на четыре приема пищи - основную часть гречки нужно съесть до ужина;

Необходимо принимать поливитамины;

Пить достаточное количество воды (также можно пить зеленый чай без сахара);

Жесткой гречневой диеты лучше придерживаться неделю;

Суперэффективная гречневая диета на 7 дней сильно истощает организм, поэтому на нее не стоит садиться чаще, чем раз в три месяца.

Чтобы быстрее сделать фигуру лучше, стоит не есть за четыре часа до сна и увеличить физическую активность, например, ходить минимум 10 тысяч шагов в день.

Есть менее жесткий, но и менее эффективный вариант гречневой диеты - кефирно-гречневая диета. В рацион при такой диете включают до 1 л кефира в день, 100 г сухофруктов, ложку меда, йогурт без добавок, зеленые овощи и несладкие фрукты.

Поскольку гречневая диета с кефиром не такая строгая - ее эффект менее быстрый, поэтому и придерживаться ее можно дольше - до 14 дней.

С диеты нужно плавно выходить, чтобы сброшенные килограммы не вернулись бумерангом.

Суперэффективная гречневая диета - меню на неделю

Завтрак, полдник и обед - 100 г гречки, вода или чай;

Ужин - менее 100 г гречки, вода.

Простая диета гречневая - кому такой рацион противопоказан:

Беременным женщинам;Женщинам, которые кормят грудью;

Людям, которые имеют проблемы со здоровьем, в частности, с желудком;

Людям, которые занимаются тяжелым физическим трудом.

Простая гречневая диета - отзывы экспертов:

"Это монодиета и похудеть на ней можно - так же, как и на любой другой монодиете… сидеть на одной гречке неделю крайне нежелательно. В гречневой диете дефицит многих компонентов - витаминов, микроэлементов, белка, а это может быть чревато для здоровья ухудшением общего самочувствия, упадком сил…", - приводит слова диетолога Светланы Фус smachno.ua.

"Из плюсов диеты можно выделить доступность продукта и низкокалорийность", - рассказала диетолог Дилара Ахметова Комсомольской правде.

Также эксперт предупредила, что гречневая диета для похудения имеет серьезные минусы:

Недостаток витаминов и минералов приводит к проблемам с кожей, ногтями и волосами, ведет к обвисанию кожи, растяжкам;

Дефицит белка в рационе приводит к "сжиганию" мышц, и в целом ухудшается самочувствие;

Дефицит железа приводит к анемии (малокровие);

Недостаток глюкозы тормозит работу мозга, человек становится вялым, раздражительным, ухудшается сон.

Простая гречневая диета - отзывы похудевших:

"Минус 6 кг за две недели… Через пару месяцев вернулась пара килограмм…", - поделилась Мира.

"...постоянная усталость, раздражительность и чувство голода…За две недели я похудела на 7 кг…", - поделилась Ириша.

"На диете первый раз я продержалась 5 дней, через неделю попытку повторила и выдержала уже 10 дней… За все это время, мне удалось избавится от 5 кг. Вес до начала был 73 после 68. Эти злосчастные 5 кг, не стоят всех последствий, тем более, что они потом вернулись! На протяжении долгого времени я пыталась восстановить волосы, кожу и ногти…", - сообщила Ира.

Простая гречневая диета - до и после

Пользовательница Instagram из российского Омска olgamalashkina94 поделилась, что за 7 дней сбросила 3 кг. Девушка не только ела гречку, но и пила кефир.

Гречневая диета помогла сбросить три килограмма, поделилась olgamalashkina94 / Скриншот с instagram.com/olgamalashkina94

"…до - после - вот результат 7 дней: -3 кг, -2 см на талии, -1 - на бедрах", - написала похудевшая.