Сколько, когда и что есть и пить: фитнес-тренер поделилась секретами идеальной диеты

Фитнес-тренер поделилась секретами идеальной диеты / Белновости

Диета от фитнес-тренера предусматривает 4-5-разовое питание в день: – три основных (завтрак, обед и ужин) и один-два перекуса. При этом особое внимание стоит уделять тому, что и когда есть, а также режиму питья.

Для начала фитнес-тренер Юлия Черницкая уточнила, сколько пить воды в день, чтобы похудеть, а также когда именно нужно пить воду.

По ее словам, каждый день начинать нужно непременно со стакана воды (на чем ранее настивала и прима Национального академического театра оперы и балета им. Шевченко Кристина Шишпор, объясняя, как стать худой как балерина).

"Есть формула – 30 мл на 1 кг веса человека. У каждого человека от веса зависит его литраж воды", – цитирует Черницкую Обозреватель.

Идеальный завтрак при фитнес-диете для похудения – яйцо (пашот, омлет, всмятку, яичница или в любом ином виде). А вот от молочных завтраков желающим сбросить вес лучше отказаться.

"Также и овсянкой злоупотреблять нельзя, даже на воде. То же самое и манка", – уточнила фитнес-тренер.

Обед должен быть углеводный, а ужин – белковый. То есть с белкового питания день должен начинаться – и им же заканчиваться.

"Это может быть кусочек рыбы, куриного филе, стейк из телятины, гарнир. Овощи на ночь не рекомендуются, поскольку там много воды, фрукты на ночь нельзя, потому что в них много сахара. После 17:00 никаких овощей и фруктов, желательно есть белок, например, пару орехов, две ложки гречки, кусочек куриного филе. Но за 3 часа до сна", – настаивает Черницкая.

Читайте такжеКогда пить йогурт и сколько, чтобы он был на пользуЧто касается Черницкая, то это должна быть домашняя еда, а не йогурты, фастфуд или булочки: "Задача любого человека, который хочет привести в форму свое тело, состояние волос, кожи, фигуры – брать с собой судочки с едой из дома… К перекусам относиться хладнокровно не надо, потому что это нужно для организма. Если мы будем кушать три раза в день первое-второе, мы не похудеем", – резюмировала фитнес-тренер.

Ранее диетолог назвала главное правило здорового питания. Человеку нужно соблюдать режим приема пищи, отметила эксперт.

Напомним, абсолютный чемпион Украины по бодибилдингу, мастер спорта по пауэрлифтингу, тренер Слава Галицкий говорил Главреду, что есть несколько правил эффективного похудения. Чемпион добавил, что есть масса вариантов приготовления той же грудки, но она будет намного вкуснее: можно запекать в рукаве, добавлять овощи, минимум специй. Также можно разными способами готовить рыбу.