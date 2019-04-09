Меган Маркл на сносях: когда роды и почему герцогиню обвиняют во лжи

За историей "американской Золушки" наблюдают сотни тысяч поклонников по всему миру.
Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл уже вовсю готовятся к рождению ребенка: перед предстоящим пополнением в семье, пара заселилась в новое семейное гнездышко.
Как сообщает Daily Mail, супруги переехали из Ноттингемского коттеджа, который находится на территории Кенсингтонского дворца, в новый дом в Винздоре, который им еще на свадьбу подарила королева Елизавета II.
"Американская Золушка", как Меган называют в СМИ, ведет себя нетипично для герцогини: она переезжает подальше от любопытных почитателей и папарацци, не сообщает дату появления малыша на свет, а также не стремиться узнать, кого же им ждать с принцем Гарри – мальчика или девочку?
Но, несмотря на это, к ней приковано внимание мировой общественности, и на почве того, что Меган желает скрыть личное и сохранить для самых близких таинство рождения ребенка, ее обвиняют во лжи – мол, жена Гарри вовсе и не беременна.
Главред собрал всю информацию, которую необходимо знать о грядущих родах Маркл, и разузнал все теории заговора о беременности герцогини.
Меган Маркл: когда роды?
15 октября Кенсингтонский дворец ошарашил весь мир новостью, что принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл вскоре станут родителями.
Во дворце не называли конкретный месяц появления ребенка на свет, сказали, что "ожидают весной 2019 года".
И лишь в январе во время прогулки с местными жителями в Биркенхеде в английском графстве Мерсисайд Маркл проговорилась, что находится на шестом месяце беременности, и ожидать пополнения стоит в конце апреля.
Отметим, что в апреле также родились Елизавета II – 21 апреля, а также младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи – он отмечает свой праздник 23 апреля.
Что касается места родов, Маркл решила нарушить королевскую традицию, которой уже 40 лет. Она будет рожать не в крыле Линдо больницы святой Мэри, как это делали да нее принцесса Диана и герцогиня Кейт, а выбрала родильное отделение поближе к дому - госпиталь Фримли-Парк в графстве Суррей.
Пол ребенка Меган Маркл
На одном из официальных мероприятий Меган Маркл и принц Гарри заявляли, что не хотят узнавать пол ребенка до его появления на свет.
Однако, когда герцогиня проводила baby shower – вечеринку в честь рождения ребенка в Нью-Йорке, немногочисленные гости шли с подарками, обернутыми в синюю бумагу. СМИ и поклонники решили, что Меган и Гарри ожидают рождения сына.
Также после новости о беременности Маркл, в сети появился возможный портрет будущего ребенка герцога и герцогини Сассекских. Судебный художник Джо Маллинс, который почти 20 лет работает в области судебной экспертизы, создал на основе фотографий Меган и принца Гарри и собственных набросков портрет будущего ребенка супругов.
Если у пары родится мальчик, то он будет похож на принца Гарри – у него будут будут светлые каштановые волосы и голубые глаза. А если родится девочка, она будет похожа на Меган – малышка будет кареглазой брюнеткой.
Титул ребенка Меган Маркл и принца Гарри
Хотя принц Гарри и является внуком Елизаветы II, и имеет титул "принца", его дети не удостоятся такого титула.
Титул "принца" или "принцессы" могут получить только родные дети и внуки королевы Елизаветы II, согласно официальному протоколу и указу короля Георга V в 1917 году. Отдельное исключение королева сделала для старшего сына супруги принца Уильяма (внук королевы) и Кейт Миддлтон принца Джорджа – в 2012 году Елизавета II издала новый патент, в котором заявила, что все дети ее внука принца Уильяма могут иметь почетный титул "принца" и "принцессы".
Возможно, такой же патент королева издаст и для принца Гарри и Меган Маркл, иначе их дети будут иметь титулы "леди" или "лорд" с фамилией Маунтбеттен-Виндзор.
После рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл, он станет седьмым в списке наследников британского престола.
Меган Маркл: фейковая беременность и суррогатное материнство
У Маркл, к слову, есть как много поклонников, так и недоброжелателей. Последние обвиняют Меган в том, что она на самом деле не беременна, а ребенка вынашивает суррогатная мать.
Хейтеры приводят несколько теорий в пользу своих догадок:
1. Расплывчатая дата рождения ребенка
Во время всех трех беременностей Кейт Миддлтон Кенсингтонский дворец сообщал конкретный месяц, когда в королевской семье случится пополнение. В случае с Маркл было сказано, что ребенок родится весной.
2. Руки на животе
В качестве не совсем убедительного аргумента недоброжелатели приводят то, что герцогиня постоянно держит руки на животе – мол, она боится, что ее накладной живот может как-то соскользнуть и выпасть из-под наряда.
Поклонники нашли простое объяснение такому жесту: малыш напоминает маме о себе, постоянно толкаясь.
3. Размер живота
В соцсетях обсуждают то, как меняется живот беременной Маркл – по мнению хейтеров, он становится то сильно округлым, то уменьшается в размерах, иногда и вовсе напоминает квадрат.
4. Физическая активность
Поклонники герцогини удивляются тому, что на всех официальных мероприятиях, начиная с ранних сроков беременности, герцогиня неизменно появляется в туфлях на высоких каблуках.
Кроме того, на последних месяцах беременности, Маркл легко присаживалась, чтобы поговорить с детьми, либо возложить цветы к мемориалу, и также без усилий и помощи вставала.
К слову, на каблуках во время беременности активно ходила и Кейт Миддлтон, и голливудские звезды: Натали Портман, Ким Кардашьян, Хайди Клум.
Ранее в сети появился архивный снимок Меган Маркл.