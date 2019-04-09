Меган Маркл на сносях: когда роды и почему герцогиню обвиняют во лжи

9 апреля 2019, 07:24

За историей "американской Золушки" наблюдают сотни тысяч поклонников по всему миру.

Меган Маркл
Меган Маркл / Reuters

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл уже вовсю готовятся к рождению ребенка: перед предстоящим пополнением в семье, пара заселилась в новое семейное гнездышко.

Как сообщает Daily Mail, супруги переехали из Ноттингемского коттеджа, который находится на территории Кенсингтонского дворца, в новый дом в Винздоре, который им еще на свадьбу подарила королева Елизавета II.

"Американская Золушка", как Меган называют в СМИ, ведет себя нетипично для герцогини: она переезжает подальше от любопытных почитателей и папарацци, не сообщает дату появления малыша на свет, а также не стремиться узнать, кого же им ждать с принцем Гарри – мальчика или девочку?

Но, несмотря на это, к ней приковано внимание мировой общественности, и на почве того, что Меган желает скрыть личное и сохранить для самых близких таинство рождения ребенка, ее обвиняют во лжи – мол, жена Гарри вовсе и не беременна.

Главред собрал всю информацию, которую необходимо знать о грядущих родах Маркл, и разузнал все теории заговора о беременности герцогини.

Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Reuters

Меган Маркл: когда роды?

15 октября Кенсингтонский дворец ошарашил весь мир новостью, что принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл вскоре станут родителями. 

Во дворце не называли конкретный месяц появления ребенка на свет, сказали, что "ожидают весной 2019 года".

И лишь в январе во время прогулки с местными жителями в Биркенхеде в английском графстве Мерсисайд Маркл проговорилась, что находится на шестом месяце беременности, и ожидать пополнения стоит в конце апреля.

Отметим, что в апреле также родились Елизавета II – 21 апреля, а также младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи – он отмечает свой праздник 23 апреля.

Что касается места родов, Маркл решила нарушить королевскую традицию, которой уже 40 лет. Она будет рожать не в крыле Линдо больницы святой Мэри, как это делали да нее принцесса Диана и герцогиня Кейт, а выбрала родильное отделение поближе к дому - госпиталь Фримли-Парк в графстве Суррей.

Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри ждут появления малыша в конце апреля / Reuters

Пол ребенка Меган Маркл

На одном из официальных мероприятий Меган Маркл и принц Гарри заявляли, что не хотят узнавать пол ребенка до его появления на свет.

Однако, когда герцогиня проводила baby shower – вечеринку в честь рождения ребенка в Нью-Йорке, немногочисленные гости шли с подарками, обернутыми в синюю бумагу. СМИ и поклонники решили, что Меган и Гарри ожидают рождения сына.

Также после новости о беременности Маркл, в сети появился возможный портрет будущего ребенка герцога и герцогини Сассекских. Судебный художник Джо Маллинс, который почти 20 лет работает в области судебной экспертизы, создал на основе фотографий Меган и принца Гарри и собственных набросков портрет будущего ребенка супругов.

Если у пары родится мальчик, то он будет похож на принца Гарри – у него будут будут светлые каштановые волосы и голубые глаза. А если родится девочка, она будет похожа на Меган – малышка будет кареглазой брюнеткой.

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Возможный портрет детей Меган и принца Гарри / https://www.dailymail.co.uk

Титул ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Хотя принц Гарри и является внуком Елизаветы II, и имеет титул "принца", его дети не удостоятся такого титула.

Титул "принца" или "принцессы" могут получить только родные дети и внуки королевы Елизаветы II, согласно официальному протоколу и указу короля Георга V в 1917 году. Отдельное исключение королева сделала для старшего сына супруги принца Уильяма (внук королевы) и Кейт Миддлтон принца Джорджа – в 2012 году Елизавета II издала новый патент, в котором заявила, что все дети ее внука принца Уильяма могут иметь почетный титул "принца" и "принцессы".

Возможно, такой же патент королева издаст и для принца Гарри и Меган Маркл, иначе их дети будут иметь титулы "леди" или "лорд" с фамилией Маунтбеттен-Виндзор.

После рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл, он станет седьмым в списке наследников британского престола. 

Меган Маркл: фейковая беременность и суррогатное материнство

У Маркл, к слову, есть как много поклонников, так и недоброжелателей. Последние обвиняют Меган в том, что она на самом деле не беременна, а ребенка вынашивает суррогатная мать.

Хейтеры приводят несколько теорий в пользу своих догадок:

1. Расплывчатая дата рождения ребенка

Во время всех трех беременностей Кейт Миддлтон Кенсингтонский дворец сообщал конкретный месяц, когда в королевской семье случится пополнение. В случае с Маркл было сказано, что ребенок родится весной.

2. Руки на животе

В качестве не совсем убедительного аргумента недоброжелатели приводят то, что герцогиня постоянно держит руки на животе – мол, она боится, что ее накладной живот может как-то соскользнуть и выпасть из-под наряда. 

Поклонники нашли простое объяснение такому жесту: малыш напоминает маме о себе, постоянно толкаясь.

Меган Маркл
Меган Маркл часто на фото держит себя за живот / Reuters

3. Размер живота

В соцсетях обсуждают то, как меняется живот беременной Маркл – по мнению хейтеров, он становится то сильно округлым, то уменьшается в размерах, иногда и вовсе напоминает квадрат.

4. Физическая активность

Поклонники герцогини удивляются тому, что на всех официальных мероприятиях, начиная с ранних сроков беременности, герцогиня неизменно появляется в туфлях на высоких каблуках.

Кроме того, на последних месяцах беременности, Маркл легко присаживалась, чтобы поговорить с детьми, либо возложить цветы к мемориалу, и также без усилий и помощи вставала.

К слову, на каблуках во время беременности активно ходила и Кейт Миддлтон, и голливудские звезды: Натали Портман, Ким Кардашьян, Хайди Клум.

Меган Маркл
Меган Маркл без заметных усилий на последних сроках беременности ходит на высоких каблуках / Reuters

Ранее в сети появился архивный снимок Меган Маркл.

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