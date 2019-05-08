Восьмой правнук: Елизавета II впервые прокомментировала рождение сына Меган Маркл

Меган Маркл, принц Гарри / Reuters

Королева Великобритании Елизавета II впервые высказалась о сыне Меган Маркл и принца Гарри, сообщает издание Hello.

Отметим, что теперь у королевы Великобритании восемь правнуков.

Букингемский дворец официально заявил, что ее величество Елизавета II и другие члены королевской семьи были в восторге от новостей. Вся семья говорила о сыне Гарри и Меган, а принц Чарльз во время официального визита в Берлин сказал: "Никаким новостям мы не могли бы быть более рады, и мы с нетерпением ждем встречи с ребенком, когда вернемся".

Принц Уильям, в свою очередь, сказал, что он взволнован по поводу рождения своего племянника, и добавил, что с нетерпением ждет встречи с малышом и его родителями в ближайшие дни, когда все успокоится.

Кейт Миддлтон тоже высказалась по поводу рождения сына у принца Гарри и Меган Маркл: "Это особенное время, точно, когда у Луи и Шарлотты только недавно были дни рождения... Весна в воздухе, это такое прекрасное время года, чтобы родить ребенка".

Напомним, Меган Маркл в понедельник, 6 мая 2019 г, родила сына, имя которого пока не разглашается. Королевский корреспондент сообщил, что супруга принца Гарри очень хотела стать матерью в воскресенье, 5 мая 2019 г, причем рожать Меган Маркл планировала дома. Тем не менее, ее надеждам не суждено было сбыться. Медики настояли на доставке королевской невестки в больницу, куда супругу принца Гарри привезли под охраной службы безопасности Скотланд-Ярда.

Ранее Елизавета II лично пресекла "капризы" Меган Маркл: всплыли скандальные подробности о родах герцогини.