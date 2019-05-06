Меган Маркл родила: стал известен пол новорожденного

Меган Маркл родила / Reuters

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые стали родителями.

У пары родился сын, говорится на официальной странице герцога и герцогини Сассекских в Instagram. Слухи о том, что Меган Маркл родила девочку, не подтвердились.

Меган Маркл родила первенца ранним утром 6 апреля 2019 года, малыш весит 3,200 килограмм. Отметим, что ребенок принца Гарри и Меган стал седьмым в очереди на трон, и восьмым правнуком королевы и принца Филиппа.

"Мы рады сообщить, что их королевские высочества герцог и герцогиня Сассексские приветствовали своего первенца рано утром 6 мая 2019 года. Герцогиня и ребенок оба здоровы и прекрасно себя чувствуют, и пара благодарит представителей общественности за их общее волнение и поддержку в течение этого особенного времени в их жизни", - сказано в сообщении.

Напомним, 15 октября Кенсингтонский дворец ошарашил весь мир новостью, что принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл вскоре станут родителями.

Вскоре стало известно, какой официальный титул получит ребенок Меган Маркл и принца Гарри. Отмечается, что дети принца Гарри не получат звания принца и принцессы.

Герцогиня Сассекская, которая известна своей тягой к здоровому образу жизни, любовью к йоге и всему натуральному, собиралась рожать дома, нарушив тем самым многолетнюю королевскую традицию.

Ранее всплыли скандальные подробности о родах герцогини.