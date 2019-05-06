Родила девочку? Елизавета II намекнула на пол ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Елизавета II уже во второй раз нарядилась в костюм розового цвета / Daily Mirror

Британские СМИ утверждают, что недаром мама Меган Маркл срочно прилетела в Лондон – мол, Меган Маркл уже родила, и 62-летняя Дория Рэгланд помогает новоиспеченным родителям ухаживать за новорожденным.

Фанаты ищут подтверждение факту рождения королевского малыша везде, ведь принц Гарри и Меган объявили, что не намерены объявлять о рождении своего первенца сразу – сначала они хотят отпраздновать это событие в узком кругу.

Так, поклонники королевской четы считают, что королева Елизавета II намеренно "выдала" пол новорожденного ребенка, когда побывала на воскресной церковной службе. Королева для выхода в свет выбрала ярко-розовый наряд: пальто, шляпа с цветами и украшения из жемчуга, передает Daily Mirror.

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Отметим, что новорожденный ребенок принца Гарри и герцогини Сассекской будет седьмым в очереди на трон, и станет восьмым правнуком королевы и принца Филиппа.

Ребенок действительно уже на подходе: он должен родиться именно в конце апреля – начале мая. Причем герцогиня Сассекская собиралась рожать дома, нарушив тем самым многолетнюю королевскую традицию.

Ранее Елизавета II лично пресекла "капризы" Меган Маркл: всплыли скандальные подробности о родах герцогини.