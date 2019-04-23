Королевский ребенок на подходе: мама Меган Маркл срочно прилетела в Лондон

Мать Меган Маркл прибыла в Лондон перед рождением внука / Reuters

Мама Меган Маркл 62-летняя Дория Рэгланд срочно прибыла в Лондон, чтобы быть со своей дочерью в момент рождения ребенка.

Ожидается, что Маркл должна родить в конце апреля-начале мая, а ее мать еще до официального обьявления о беременности герцогини ходила на курсы по уходу за младенцами. Дория перове время будет помогать молодым родителям ухаживать за новорожденным, пока они не найдут няню, сообщает The Sun.

Перед тем, как прилететь к Меган из Лос-Анджелеса, будущая бабушка отменила занятия по йоге (она работает инструктором), нашла человека, который будет смотреть за ее двумя собаками, и мигом отправилась в аэропорт. Папарацци пристально следили за перемещением Дории, чтобы понять, когда же наступит долгожданное событие.

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К слову, некоторые предположили, что ребенок уже появился на свет или вот-вот родится, ведь супруга принца не пришла на празднование 93-летия королевы Елизаветы II 21 апреля.

Отметим, подруга Меган Маркл рассекретила пол будущего ребенка герцогини. Журналистам все выболтала именитая теннисистка Серена Уильямс.

Как сообщалось, Меган Маркл нарушит 40-летнюю королевскую традицию. Герцогиня намерена родить ребенка без излишнего внимания.

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