Англичане создали новый глагол в честь Меган Маркл: почему она не рада

Англичане создали новый глагол в честь Меган Маркл / Reuters

В честь супруги принца Гарри герцогини Сассекской Меган Маркл появился новый глагол в английском языке – меганмарклить.

Слово уже зафиксировали в популярном онлайн-словаре английского сленга Urban Dictionary. И означает оно "игнорировать людей, которые тебе больше не нужны", то есть тех, кого больше не можешь использовать для своей выгоды". В русском языке ближайший аналог – бортануть, прокинуть.

В качестве примера приводится, к примеру, фраза: She did a Meghan Markle on her friends as soon as she became famous – Она промеганмарклила своих друзей, едва став знаменитой.

Поводом для создания нового глагола стало поведение герцогини Сассекской: Меган уже не раз обвиняли в том, что она перестает общаться со старыми друзьями и знакомыми, как только те перестают представлять для нее интерес.

Читайте такжеСвадьба принца Гарри и Меган Маркл: все скандалы – от голых сосков до семейных "скелетов"Напомним, ее собственная семья в свое время призывала принца Гарри "одуматься" и не брать Маркл в жены.

Позднее дядя герцогини Джозеф Джонсон объяснил, почему она не пригласила никого из своих родных на свадьбу (кроме матери Дории): "У нее сейчас свои собственные друзья. Их она и пригласила. Думаю, вы могли бы сказать, что это "голливудские короли". Люди, которые в центре внимания. И такова сейчас ее жизнь".

Как сообщалось, отец Меган Маркл отказался приехать на свадьбу дочери. Причиной стал скандал из-за постановочных фото.

Читайте такжеБлизкие подруги или конкурентки? Королевский фотограф раскрыл отношение Кейт Миддлтон к Меган МарклКроме того, говорят, что Меган, добившись известности в Голливуде, бесцеремонно вычеркнула из своей жизни старых друзей и первого мужа Тревора Энгельсона.

Сам Энгельсон ни разу публично не высказывался о своих отношениях с Маркл. Но друзья пары рассказывают, что он чувствовал себя "куском грязи, прилипшим к подошве ее ботинка" после того, как она сообщила ему о разводе по почте, вложив обручальное кольцо в конверт.

Читайте такжеПринц Гарри слинял от беременной Меган , чтобы "накатить" в пабеБританские СМИ уже объявили и принца Гарри в том, что тот следует дурному примеру жены. В частности, он исключил из круга своего общения старого друга Тома Инскипа. Гарри "промеганил" Тома после того, как Меган решила, что тот оказывает на ее мужа плохое влияние.

