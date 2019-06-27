Яскраві та патріотичні вітання й листівки з Днем Конституції України

День Конституції Україна відзначає щороку 28 червня. У 2019 року свято припало на п’ятницю. Відтак відпочинуть українці три дні поспіль.

Главред зібрав ідеї, як привітати з Днем Конституції України на словах і в картинках.

Привітання до Дня Конституції у прозі

Конституція увійшла в наше життя як головний оберіг державності і демократії, гарант незалежності і соборності України. Нехай демократичні основи, що були закріплені в Основному Законі, стануть реаліями нашого сьогодення, а дух законності сприяє процвітанню України! Зі святом всіх!

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Від щирого серця зичу міцного здоров'я, бадьорості духу та впевненості у безхмарному конституційному майбутньому нашої спільної держави. Будуймо разом демократичне громадянське суспільство. Слава Україні!

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Вітаю вас з державним святом – Днем Конституції України! Бажаю успіхів і плідної праці на благо українського народу. Від усієї душі зичу вам міцного здоров’я, довгих років життя, миру та благополуччя, звершення усіх планів заради світлого майбуття рідної України! Хай ваша державницька позиція і надалі слугує для поліпшення життя в українській державі.

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Щиро вітаю вас з великим національним святом – Днем Конституції України! Бажаю вам і надалі послідовно і наполегливо боротися за ефективне втілення в життя конституційних принципів, що гарантують людині вільний і гармонійний розвиток, створюють умови для досягнення правового комфорту кожній людині у нашій державі!

День Конституції: вітання у віршах

Живуть у нас щасливі й вільні люди,

Права однакові у всіх і всюди.

І що б там не казали вороги –

Колись такою Україна буде!

З Днем Конституції України!

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У День Конституції хочу

Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було по плечу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити –

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити вам буде любо!

З Днем Конституції!

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Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,

Мирного і щасливого життя бажаємо,

Хай завжди процвітає країна,

Нехай у достатку живе кожна родина.

Поздоровлення з Днем Конституції у смс

Якщо є українцем Ти,

Але подався у інші світи —

Благослови Тебе Боже,

Та мову й культуру свою зберегти

Держава Тобі допоможе.

З Днем Конституції!

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Сестри і брати українці, прийміть наші вітання! Сьогодні настав день, коли найголовніший закон України вступив в силу. Нехай права громадян завжди будуть захищені, закони дотримані, правосуддя долі завжди вершить розсудливо, а громадяни ніколи не переступають закон.

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З головним святом країни вітаємо,

Мирного неба над головою бажаємо,

Нехай у кожному домі панує щастя і любов,

Нехай Україна процвітає знову і знов!

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Від усього серця бажаю вам міцного здоров'я та творчого натхнення, добробуту і затишку у ваших родинах, мудрості і далекоглядності, високих досягнень, успіхів у праці та нових звершень заради реалізації принципів Основного Закону нашої Вітчизни – народовладдя, гуманізму та законності!