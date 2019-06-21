Прикольные поздравления с Днем госслужащего 2019 на украинском и русском языках

Главред подобрал смешные и красивые открытки на День госслужащего в Украине.
День госслужащего – по-украински день Держслужбовця 2019 – Украина отмечает 23 июня. То есть уже в это воскресенье.
Праздник учредила ООН, поэтому его смело можно читать международным. Во всяком случае, 23 июня День государственной службы проходит не только в Украине, но также в России, Казахстане и Беларуси.
День госслужащего в Украине отмечается с 2003 года.
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С Днем госслужащего: поздравления
Желаю в День госслужащего положительных эмоций и добрых слов. Пусть ваши профессиональные качества помогают и дальше развивать нашу страну!
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В Украине много преобразований,
Страна уверенно к лучшему идет,
И ваши качества высокие, моральные,
Способствуют державе правильно идти вперед.
С днем госслужбы Украины поздравляем,
Удачи, счастья сердечно вам желаем,
Пускай сбывается заветная мечта,
Пускай Господь хранит от бед всегда.
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Искренне поздравляю вас с нашим профессиональным праздником — Днем государственного служащего! Вы все являетесь профессионалами в своей работе, грамотно и четко, соблюдая действующее законодательство Украины, выполняете возложенные на вас должностные обязанности, выполняете все задачи, которые стоят перед вами. Желаю, чтобы ваш труд в нашей стране всегда по достоинству ценился государством.
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4 смс - 207 символов:
В Украине День госслужащего,
С чем тебя и поздравляю,
И всего я наилучшего,
Счастья и добра желаю.
Пусть работа твоя спорится,
И всем будешь ты доволен,
Пусть хорошее исполнится,
Будешь счастлив и спокоен!
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Вы служите любимой Украине.
Все силы отдаете каждый час,
Чтоб жизнь людей была еще счастливей,
Жилось чтоб людям радостней у нас.
В трудах всегда проходит время ваше.
Все силы прилагаете к тому,
Чтоб Украина становилась краше.
Вы служите народу своему!
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День державного службовця: привітання
Держслужбовці, вас вітаю
З вашим славним святом,
Радує нехай завжди
Премія й зарплата.
Хай кар’єра в гору йде,
Ранг нехай зростає,
Хай завжди сумлінна праця
Вас лиш надихає.
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Вітаємо усіх державних службовців із професійним святом! Державний службовець – це особлива професія, представник якої володіє, з одного боку, широкими повноваженнями, а з іншого – несе подвійну відповідальність за стан справ у суспільстві. Це нелегка праця, яка потребує самовідданості, бажання служити людям та справжньої відданості своїй справі. Бажаємо усім вам міцного здоров’я, невичерпної енергії, нових звершень у справі служіння народу та нових здобутків в ім’я майбутнього України!
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Держслужбовців вітаємо щиро,
Зичимо щастя, добра Вам і миру,
Зичимо долі прихильної дуже,
Зичимо друзів Вам не байдужих,
Зарплати, кар’єри швидкого росту,
Щоб все в житті було легко і просто,
Вдачу у всьому завжди щоб мали,
А горя і бід щоб ніколи не знали.
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З Днем держслужбовця! Нехай кожен день вашого життя буде щасливий і радісний, а родинне тепло і затишок допомагають у виконанні почесного і відповідального професійного обов’язку.