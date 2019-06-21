Прикольные поздравления с Днем госслужащего 2019 на украинском и русском языках

21 июня 2019, 06:01

Главред подобрал смешные и красивые открытки на День госслужащего в Украине.

  • Открытки с Днем госслужащего Соцсети
  • Открытки с Днем госслужащего Соцсети
  • Открытки с Днем госслужащего Соцсети
  • Открытки с Днем госслужащего Соцсети
  • Открытки с Днем госслужащего Соцсети
  • Открытки с Днем госслужащего Соцсети
  • Открытки с Днем госслужащего Соцсети
  • Открытки с Днем госслужащего Соцсети
  • Открытки с Днем госслужащего Соцсети
  • Открытки с Днем госслужащего Соцсети
  • Открытки с Днем госслужащего Соцсети
  • Открытки с Днем госслужащего Соцсети
  • Открытки с Днем госслужащего Соцсети

День госслужащего – по-украински день Держслужбовця 2019 – Украина отмечает 23 июня. То есть уже в это воскресенье.

Праздник учредила ООН, поэтому его смело можно читать международным. Во всяком случае, 23 июня День государственной службы проходит не только в Украине, но также в России, Казахстане и Беларуси.

День госслужащего в Украине отмечается с 2003 года.

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С Днем госслужащего: поздравления

Желаю в День госслужащего положительных эмоций и добрых слов. Пусть ваши профессиональные качества помогают и дальше развивать нашу страну!

***

В Украине много преобразований,

Страна уверенно к лучшему идет,

И ваши качества высокие, моральные,

Способствуют державе правильно идти вперед.

С днем госслужбы Украины поздравляем,

Удачи, счастья сердечно вам желаем,

Пускай сбывается заветная мечта,

Пускай Господь хранит от бед всегда.

***

Искренне поздравляю вас с нашим профессиональным праздником — Днем государственного служащего! Вы все являетесь профессионалами в своей работе, грамотно и четко, соблюдая действующее законодательство Украины, выполняете возложенные на вас должностные обязанности, выполняете все задачи, которые стоят перед вами. Желаю, чтобы ваш труд в нашей стране всегда по достоинству ценился государством.

***

4 смс - 207 символов:

В Украине День госслужащего,

С чем тебя и поздравляю,

И всего я наилучшего,

Счастья и добра желаю.

Пусть работа твоя спорится,

И всем будешь ты доволен,

Пусть хорошее исполнится,

Будешь счастлив и спокоен!

***

Вы служите любимой Украине.

Все силы отдаете каждый час,

Чтоб жизнь людей была еще счастливей,

Жилось чтоб людям радостней у нас.

В трудах всегда проходит время ваше.

Все силы прилагаете к тому,

Чтоб Украина становилась краше.

Вы служите народу своему!

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День державного службовця: привітання

Держслужбовці, вас вітаю

З вашим славним святом,

Радує нехай завжди

Премія й зарплата.

Хай кар’єра в гору йде,

Ранг нехай зростає,

Хай завжди сумлінна праця

Вас лиш надихає.

***

Вітаємо усіх державних службовців із професійним святом! Державний службовець – це особлива професія, представник якої володіє, з одного боку, широкими повноваженнями, а з іншого – несе подвійну відповідальність за стан справ у суспільстві. Це нелегка праця, яка потребує самовідданості, бажання служити людям та справжньої відданості своїй справі. Бажаємо усім вам міцного здоров’я, невичерпної енергії, нових звершень у справі служіння народу та нових здобутків в ім’я майбутнього України!

***

Держслужбовців вітаємо щиро,

Зичимо щастя, добра Вам і миру,

Зичимо долі прихильної дуже,

Зичимо друзів Вам не байдужих,

Зарплати, кар’єри швидкого росту,

Щоб все в житті було легко і просто,

Вдачу у всьому завжди щоб мали,

А горя і бід щоб ніколи не знали.

***

З Днем держслужбовця! Нехай кожен день вашого життя буде щасливий і радісний, а родинне тепло і затишок допомагають у виконанні почесного і відповідального професійного обов’язку.

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