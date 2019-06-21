День молодежи 2019: куда пойти в Киеве и как весело провести этот день

День молодежи в Киеве: куда пойти / Ivona - bigmir)net

День молодежи 2019 празднуется дважды.

День молодежи Украина отмечает в последнее воскресенье июня: в 2019 году это 30 июня.

А Всемирный день молодежи проходит 10 ноября – независимо от года. В 2019 году это воскресенье.

В обоих случаях это праздник молодых, активных людей. Так что провести его следует весело и активно. Лучше всего с друзьями и на природе: погода как раз способствует.

День молодежи 2019: куда пойти в Киеве

Circus Night Market Кураж Базар & Masterskaya

Когда : с 11 утра 30 июня, само представление – в 16:00

: с 11 утра 30 июня, само представление – в 16:00 Где : ВДНХ

: ВДНХ Сколько: от 50 грн

Посетителей ждет цирковое представление, на котором не будет дрессированных животных, но которое запомнится надолго.

Помимо традиционного шопинга, фуд-корта и фотозон на мероприятии выступят Anta, Тома Рыбка (Счастливые люди), Jonathan Livingston, Lucas Bird, DJ SET LemOjOvie, Push’n’Pull LAYAH.

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Пикник на Певческом

Когда : 30 июня

: 30 июня Где : Певческое поле (ул. Лаврская, 33)

: Певческое поле (ул. Лаврская, 33) Сколько: 130 грн.

Тут можно попробовать блюда различных кухонь мира на мангале и гриле, а также авторские напитки.

Помимо вкусных фуд-кортов посетителей ждут конкурсы, мастер классы, детская зона и многое другое. Кроме того, на мероприятии выступят кавер-бэнды и звезды.

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Лето на ВДНХ

Когда : с 10 утра 30 июня

: с 10 утра 30 июня Где : ВДНХ (пр-т Академика Глушкова, 1)

: ВДНХ (пр-т Академика Глушкова, 1) Сколько: вход свободный

В программе – музыкальные концерты, выступления стендап-артистов, DJ-сеты, кинопоказы и многое другое.

Сиеста в Арсенале

Когда : с 11 утра 30 июня

: с 11 утра 30 июня Где : Мыстецький Арсенал

: Мыстецький Арсенал Сколько: от 40 грн до 450 грн.

Это дневные вечеринки у фонтана под эгидой независимых музыкальных медиа и инициатив Comma, 20ftRadio, СЛУХ, TIGHT magazine, Womens Sound Jammy Music Day Hacker. Посетители смогут отдохнуть под выборки музыки, почитать приобретенные на Книжном арсенале новинки и обсудить интересную тему за стаканом лимонада. Также можно потанцевать или просто вздремнуть в гамаке.