День молодежи 2019: куда пойти в Киеве и как весело провести этот день

Главред узнал о самых ярких мероприятиях на День молодежи 2019 в Киеве.
День молодежи 2019 празднуется дважды.
День молодежи Украина отмечает в последнее воскресенье июня: в 2019 году это 30 июня.
А Всемирный день молодежи проходит 10 ноября – независимо от года. В 2019 году это воскресенье.
В обоих случаях это праздник молодых, активных людей. Так что провести его следует весело и активно. Лучше всего с друзьями и на природе: погода как раз способствует.
День молодежи 2019: куда пойти в Киеве
Circus Night Market Кураж Базар & Masterskaya
- Когда: с 11 утра 30 июня, само представление – в 16:00
- Где: ВДНХ
- Сколько: от 50 грн
Посетителей ждет цирковое представление, на котором не будет дрессированных животных, но которое запомнится надолго.
Помимо традиционного шопинга, фуд-корта и фотозон на мероприятии выступят Anta, Тома Рыбка (Счастливые люди), Jonathan Livingston, Lucas Bird, DJ SET LemOjOvie, Push’n’Pull LAYAH.
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Пикник на Певческом
- Когда: 30 июня
- Где: Певческое поле (ул. Лаврская, 33)
- Сколько: 130 грн.
Тут можно попробовать блюда различных кухонь мира на мангале и гриле, а также авторские напитки.
Помимо вкусных фуд-кортов посетителей ждут конкурсы, мастер классы, детская зона и многое другое. Кроме того, на мероприятии выступят кавер-бэнды и звезды.
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Лето на ВДНХ
- Когда: с 10 утра 30 июня
- Где: ВДНХ (пр-т Академика Глушкова, 1)
- Сколько: вход свободный
В программе – музыкальные концерты, выступления стендап-артистов, DJ-сеты, кинопоказы и многое другое.
Сиеста в Арсенале
- Когда: с 11 утра 30 июня
- Где: Мыстецький Арсенал
- Сколько: от 40 грн до 450 грн.
Это дневные вечеринки у фонтана под эгидой независимых музыкальных медиа и инициатив Comma, 20ftRadio, СЛУХ, TIGHT magazine, Womens Sound Jammy Music Day Hacker. Посетители смогут отдохнуть под выборки музыки, почитать приобретенные на Книжном арсенале новинки и обсудить интересную тему за стаканом лимонада. Также можно потанцевать или просто вздремнуть в гамаке.