Всемирный день молодежи-2018: прикольные поздравления на словах и в картинках

Каждый год 10 ноября мы отмечаем интернациональный праздник всех молодых людей. А так как все люди когда-то были (или до сих пор являются) молодыми, то, по сути, это праздник всех людей на планете.

Читайте также"В Луганске молодежь проукраинская". Освобожденный из плена "ЛНР" рассказал, как помогал ВСУВсемирный день молодежи-2018 выпал на субботу. Помимо него у молодежи есть и другие праздничные даты: Международный день молодежи отмечается 12 августа, а День молодежи Украины – в последнее воскресенье июня (в 2018 году это было 24 июня, а в 2019 году День молодежи Украина отметит 30 июня).

"Главред" собрал лучшие идеи поздравлений с праздником Днем молодежи – в прозе, стихах, с юмором и в открытках.

Всемирный день молодежи: поздравления в прозе

Поздравляю со Всемирным днем молодежи. Желаю ярко, весело, с энтузиазмом и задором, с радостью и милыми улыбками провести юные годы своей жизни. Пусть каждый день дарит успех и бодрость, счастливый случай и невероятное приключение.

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Поздравляю со Всемирным днем молодежи и пожелать хочу бравых идей и веселых затей, неутомимого стремления к мечтам и исполнения заветных желаний, великих целей и грандиозных планов, блестящих успехов и невероятной удачи.

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Искренне поздравляю вас, милые девушке и сильные парни, со Всемирным днем молодежи. Пусть улыбка всегда сверкает на вашем лице, а над головой летает золотой ангелок, который принесет удачу. Пусть птицы счастья прилетают в ваш дом. Желаю вам мира, добра и благополучия. Пусть вашу жизнь ничто не омрачает. Пусть дружба помогают преодолеть вам любые невзгоды. Пусть в вашем сердце всегда найдется место для милосердия и добра. Живите так, чтобы старшее поколение могло гордится вами.

Поздравления с Днем молодежи с юмором

Если дети — это цветы, то молодежь — уже плоды или свежие побеги. Именно благодаря молодым людям движется вперед прогресс научный и социальный. Мир меняется и заслуга в этом нового поколения. Поздравляем с Всемирным днем молодежи и желаем, чтобы пламя восторга и целеустремленности не угасало, двигая человечество в будущее.

***

Мы причислим к молодежи

Всех, кто всё на свете может,

Энергичен кто, активен,

Весел, ярок, позитивен.

И не важно, сколько лет.

Молодость — душевный свет!

С днем вас этим поздравляем

И весны в душе желаем,

Оптимизма, огонька!

Жизнь пускай будет сладка!

***

Быть молодым — вот это счастье.

Не только телом, но душой.

Пусть каждый день шальные страсти

Напоминают нам с тобой,

Что юным можно оставаться

И в тридцать, сорок, сорок пять.

Годам не стоит поддаваться,

В себе не стоит сомневаться,

А вместе стоит нам собраться

День молодежи отмечать!

День молодежи: стихи

День всемирный молодежи

Отмечают нынче все.

Сколько бы не было по жизни,

Молодость всегда в душе.

Пусть такое настроение

Помогает жить легко.

Сохраните пыл и бодрость,

С ними ярко и светло.

***

3 смс - 167 символов:

Не теряйте вы напрасно годы молодые.

Расставляйте с умом ясным в жизни запятые.

Хобби пусть станет работой, денег будет много,

А тревоги и заботы пусть уйдут с дороги.

***

4 смс - 207 символов:

День молодежи — праздник всемирный,

Пусть наше небо всегда будет мирным.

Пусть наши встречи радость приносят

И в восемнадцать, и в двадцать восемь.

Зла и вражды остановим тень,

В наших руках завтрашний день.