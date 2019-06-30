Поздравления и живые открытки с Днем молодежи 2019 на украинском и русском языках

30 июня 2019, 06:02

Главред подобрал прикольные поздравления с Днем молодежи и привітання з Днем молоді.

  • С Днем молодежи – картинки pozdravka.com, PozMe, соцсети
  • С Днем молодежи – картинки pozdravka.com, PozMe, соцсети
  • С Днем молодежи – картинки pozdravka.com, PozMe, соцсети
  • С Днем молодежи – картинки pozdravka.com, PozMe, соцсети
  • С Днем молодежи – картинки pozdravka.com, PozMe, соцсети
  • С Днем молодежи – картинки pozdravka.com, PozMe, соцсети
  • С Днем молодежи – картинки pozdravka.com, PozMe, соцсети
  • С Днем молодежи – картинки pozdravka.com, PozMe, соцсети
  • С Днем молодежи – картинки pozdravka.com, PozMe, соцсети
  • С Днем молодежи – картинки pozdravka.com, PozMe, соцсети
  • С Днем молодежи – картинки pozdravka.com, PozMe, соцсети
  • С Днем молодежи – картинки pozdravka.com, PozMe, соцсети
  • С Днем молодежи – картинки pozdravka.com, PozMe, соцсети
  • С Днем молодежи – картинки pozdravka.com, PozMe, соцсети
  • С Днем молодежи – картинки pozdravka.com, PozMe, соцсети
  • С Днем молодежи – картинки pozdravka.com, PozMe, соцсети
  • С Днем молодежи – картинки pozdravka.com, PozMe, соцсети
  • С Днем молодежи – картинки pozdravka.com, PozMe, соцсети
  • С Днем молодежи – картинки pozdravka.com, PozMe, соцсети
  • С Днем молодежи – картинки pozdravka.com, PozMe, соцсети
  • С Днем молодежи – картинки pozdravka.com, PozMe, соцсети
  • С Днем молодежи – картинки pozdravka.com, PozMe, соцсети

День молодежи 2019 Украина отпразднует дважды. Сегодня, 30 июня отмечается национальный день молодых людей. А в ноябре будет еще Всемирный день молодежи.

Читайте такжеДень молодежи 2019: куда пойти в Киеве и как весело провести этот деньГлавред подобрал прикольные поздравления с Днем молодежи и привітання з Днем молоді.

Поздравление с Днем молодежи в прозе

Молодость — удивительная пора, когда весь мир перед тобой, и ты можешь и хочешь что-то в нем изменить и сделать лучше. С Днем молодежи всех украинцев, кто движет общество вперед. Поздравляем с праздником всех молодых, юных и дерзких! Миру нужен ваш духовный жар.

***

День молодежи – праздник каждого из нас, ведь все мы были молоды. А многие молоды в душе до сих пор. Поэтому в День молодежи хочется пожелать всем любви, вдохновения, побольше мечтать и не бояться претворять свои мечты в жизнь!

***

В прекрасный летний день вся Украина отмечает чудесный праздник – День молодежи. Разрешите поздравить вас, и пожелать много радости, веселья и счастья. Пусть ваши планы обязательно осуществляется, а мечты превратятся в реальность. Будьте всегда прогрессивными, не останавливайтесь на достигнутом, идите вперед, покоряя все новые и новые вершины. Желаем вам крепкого здоровья и везения. Любите и будьте любимыми, дружите, и пусть дружба будет, крепче стали, доверяйте, и будьте уверенны в себе. Пусть ангелок добра обязательно прилетает к вам.

С Днем молодежи: короткие смс

3 смс - 174 символа:

С Днем молодежи. Пусть молодые твои годы дарят улыбки, радость, счастье, смех, задор, пусть сердце верит в чудеса, пусть каждый день будет праздником веселья и влюбленности!

***

3 смс - 140 символов:

С Днем молодежи! Пусть в вашем сердце найдется всегда место для милосердия и добра. Живите так, чтобы старшее поколение могло гордится вами.

***

2 смс - 107 символов:

Молодежь, вперед и с песней,

Славный праздник отмечать,

Пусть пройдет он интересно,

Чтобы долго вспоминать!

***

2 смс - 83 символа:

Молодежь

Все успевает,

И читает,

И мечтает.

И танцует,

И поет,

Всем улыбки

Раздает!

День молодежи: поздравления в стихах

Я дочери желаю счастья,

Пускай обходят стороной

Тебя тревоги и ненастья

В день молодежи — праздник твой,

Здоровья крепкого желаю,

И от души хочу сказать —

Живи, любя и процветая,

Не смея даже унывать!

***

День молодежи наступает,

А это праздник ведь для тех,

В чьих душах молодость играет —

Не важно, сколько тебе лет.

Ведь часто в жизни так бывает,

Что старичок танцует рэп,

А паренек в углу вздыхает,

Как будто ему сотня лет.

Так что, ребята, не старейте

Вы, главное, внутри себя.

И грусть свою быстрей развейте,

И не смотрите на года!

***

В этот цветущий день июня

На праздник вышла молодежь!

Все мы когда-то были юны,

Порывом чистым он хорош!

Вы будьте веселы, чтоб струны

Звенели в уголках души,

Играли сонм мелодий чудных,

Мгновенья были хороши!

***

Будьте всегда энергичными

Сильными и молодыми

Девушки – симпатичными,

Юноши – деловыми.

Учитесь, дерзайте, любите,

К себе относитесь строже

И поздравленья примите

С праздником молодежи!

Вітання з Днем молоді в прозі

Прийміть щирі вітання зі святом. У житті немає пори прекраснішої, ніж молодість. Це час становлення, вибору професійного шляху, планування майбутнього. Молодість – це стан душі. Залишайтесь молодими! З Днем молоді!

***

Дорогі друзі! Молоді люди! Я побажаю вам, щоб у Вас завжди було важко в кишенях і легко на серці! Зі святом вас!

***

День молоді це одне з найдинамічніших свят - ну, а як же інакше - адже їм, молодим - скрізь дорога! Відкритий весь світ як на долоні, і будь-яка справа по плечу! Все таке яскраве і сама любов править балом! Вітаємо з Днем молоді вас всіх! Бажаємо залишатися молодими протягом усього свого шляху, адже молодість не залежить від віку – вона живе в душі, тієї, що не перестає літати і будувати плани і виконувати задумане, всупереч усім труднощам! Будьте щасливі!

***

Дорога молодь! Бажаю вам сьогодні не просто веселитися, а провести час з розрахунком на перспективу, на корисні знайомства і, звичайно ж, на позитив. Шукайте, знаходьте тих, хто буде вам самим рідним не тільки в молодості, а й потім, коли день молоді святкуватимуть ваші внуки. Зловіть курс, по якому ви підете по життю, а разом з ним і попутний вітер!

Привітання з Днем молоді у віршах

З Днем молоді вітаємо

І щастя всім бажаємо!

***

3 смс - 200 символів:

Вас з днем молоді вітаю,

Не старіти у душі.

Вам сьогодні побажаю

В серці хай не йдуть дощі.

Дух бадьорий завжди буде,

І горить в душі азарт.

Скільки паспорт вам не скаже,

Знайте, те лиш тільки старт.

***

Хай доля іскриться, цвіте і не в'яне,

Хай рветься в політ, мов крило журавля,

До нових вершин, до мрії, до щастя,

Хай душу наповнять нові відчуття!

***

3 смс - 142 символи:

Дружби міцної,

Хоча й не простої.

Для серця кохання,

Палкого зізнання.

В день молоді щиро,

Тебе привітаю.

Бути до ста літ,

В душі юним бажаю.

***

Хай у житті завжди щастить,

Несе хай радість — кожна мить,

Ідей цікавих, мрій казкових,

І днів веселих, і чудових!

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