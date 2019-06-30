Поздравления и живые открытки с Днем молодежи 2019 на украинском и русском языках

Главред подобрал прикольные поздравления с Днем молодежи и привітання з Днем молоді.
День молодежи 2019 Украина отпразднует дважды. Сегодня, 30 июня отмечается национальный день молодых людей. А в ноябре будет еще Всемирный день молодежи.
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Поздравление с Днем молодежи в прозе
Молодость — удивительная пора, когда весь мир перед тобой, и ты можешь и хочешь что-то в нем изменить и сделать лучше. С Днем молодежи всех украинцев, кто движет общество вперед. Поздравляем с праздником всех молодых, юных и дерзких! Миру нужен ваш духовный жар.
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День молодежи – праздник каждого из нас, ведь все мы были молоды. А многие молоды в душе до сих пор. Поэтому в День молодежи хочется пожелать всем любви, вдохновения, побольше мечтать и не бояться претворять свои мечты в жизнь!
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В прекрасный летний день вся Украина отмечает чудесный праздник – День молодежи. Разрешите поздравить вас, и пожелать много радости, веселья и счастья. Пусть ваши планы обязательно осуществляется, а мечты превратятся в реальность. Будьте всегда прогрессивными, не останавливайтесь на достигнутом, идите вперед, покоряя все новые и новые вершины. Желаем вам крепкого здоровья и везения. Любите и будьте любимыми, дружите, и пусть дружба будет, крепче стали, доверяйте, и будьте уверенны в себе. Пусть ангелок добра обязательно прилетает к вам.
С Днем молодежи: короткие смс
3 смс - 174 символа:
С Днем молодежи. Пусть молодые твои годы дарят улыбки, радость, счастье, смех, задор, пусть сердце верит в чудеса, пусть каждый день будет праздником веселья и влюбленности!
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3 смс - 140 символов:
С Днем молодежи! Пусть в вашем сердце найдется всегда место для милосердия и добра. Живите так, чтобы старшее поколение могло гордится вами.
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2 смс - 107 символов:
Молодежь, вперед и с песней,
Славный праздник отмечать,
Пусть пройдет он интересно,
Чтобы долго вспоминать!
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2 смс - 83 символа:
Молодежь
Все успевает,
И читает,
И мечтает.
И танцует,
И поет,
Всем улыбки
Раздает!
День молодежи: поздравления в стихах
Я дочери желаю счастья,
Пускай обходят стороной
Тебя тревоги и ненастья
В день молодежи — праздник твой,
Здоровья крепкого желаю,
И от души хочу сказать —
Живи, любя и процветая,
Не смея даже унывать!
***
День молодежи наступает,
А это праздник ведь для тех,
В чьих душах молодость играет —
Не важно, сколько тебе лет.
Ведь часто в жизни так бывает,
Что старичок танцует рэп,
А паренек в углу вздыхает,
Как будто ему сотня лет.
Так что, ребята, не старейте
Вы, главное, внутри себя.
И грусть свою быстрей развейте,
И не смотрите на года!
***
В этот цветущий день июня
На праздник вышла молодежь!
Все мы когда-то были юны,
Порывом чистым он хорош!
Вы будьте веселы, чтоб струны
Звенели в уголках души,
Играли сонм мелодий чудных,
Мгновенья были хороши!
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Будьте всегда энергичными
Сильными и молодыми
Девушки – симпатичными,
Юноши – деловыми.
Учитесь, дерзайте, любите,
К себе относитесь строже
И поздравленья примите
С праздником молодежи!
Вітання з Днем молоді в прозі
Прийміть щирі вітання зі святом. У житті немає пори прекраснішої, ніж молодість. Це час становлення, вибору професійного шляху, планування майбутнього. Молодість – це стан душі. Залишайтесь молодими! З Днем молоді!
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Дорогі друзі! Молоді люди! Я побажаю вам, щоб у Вас завжди було важко в кишенях і легко на серці! Зі святом вас!
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День молоді це одне з найдинамічніших свят - ну, а як же інакше - адже їм, молодим - скрізь дорога! Відкритий весь світ як на долоні, і будь-яка справа по плечу! Все таке яскраве і сама любов править балом! Вітаємо з Днем молоді вас всіх! Бажаємо залишатися молодими протягом усього свого шляху, адже молодість не залежить від віку – вона живе в душі, тієї, що не перестає літати і будувати плани і виконувати задумане, всупереч усім труднощам! Будьте щасливі!
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Дорога молодь! Бажаю вам сьогодні не просто веселитися, а провести час з розрахунком на перспективу, на корисні знайомства і, звичайно ж, на позитив. Шукайте, знаходьте тих, хто буде вам самим рідним не тільки в молодості, а й потім, коли день молоді святкуватимуть ваші внуки. Зловіть курс, по якому ви підете по життю, а разом з ним і попутний вітер!
Привітання з Днем молоді у віршах
З Днем молоді вітаємо
І щастя всім бажаємо!
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3 смс - 200 символів:
Вас з днем молоді вітаю,
Не старіти у душі.
Вам сьогодні побажаю
В серці хай не йдуть дощі.
Дух бадьорий завжди буде,
І горить в душі азарт.
Скільки паспорт вам не скаже,
Знайте, те лиш тільки старт.
***
Хай доля іскриться, цвіте і не в'яне,
Хай рветься в політ, мов крило журавля,
До нових вершин, до мрії, до щастя,
Хай душу наповнять нові відчуття!
***
3 смс - 142 символи:
Дружби міцної,
Хоча й не простої.
Для серця кохання,
Палкого зізнання.
В день молоді щиро,
Тебе привітаю.
Бути до ста літ,
В душі юним бажаю.
***
Хай у житті завжди щастить,
Несе хай радість — кожна мить,
Ідей цікавих, мрій казкових,
І днів веселих, і чудових!