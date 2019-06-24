Три дня катастроф: астролог рассказал, чем опасен конец июня

Астролог составил гороскоп на неделю 24-30 июня/ rabstol.net

Конец месяца может быть катастрофичным. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

"28-30 июня - очень опасны. Эти дни будут в ауре солнечного затмения, которое произойдет 2 июля. Поэтому в последние три дня июня лучше не летать самолетами", - предупредил эксперт.

Кроме того, по словам Росса, в начале недели не стоит совершать никаких покупок, не вести финансовых дел и не осуществлять важных денежных операций.

Читайте такжеГороскоп на июнь: Стрелец будет на коне, а Тельца ждет критический период"24-25 июня – это будут финансово неблагоприятные дни, когда Венера будет делать жесткий квадрат к Нептуну", - сказал он.

В тоже время, астролог отметил, что 27-30 июня сложится благоприятное время для азартных игр.

"Когда Меркурий перейдет в знак Льва, можно смело играть на бирже, запускать рекламные кампаний, идти в казино и зачинать детей", - добавил эксперт.

Ранее астролог Влад Росс назвал знаки Зодиака, которые рождены быть миллионерами, а также тех, кто обречен на бедность.

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