Рождены быть миллионерами: астролог назвал знаки Зодиака, к которым "липнут" деньги

13 июня 2019, 06:31

Росс рассказал, благодаря чему украинским и зарубежным миллионерам удалось сколотить свои состояния.

Деньги, миллионер
Астролог назвал самые непритязательные знаки Зодиака, которые совершенно не привязаны к деньгам / nakonu.com

Самое большое количество миллионеров и миллиардеров родилось под зодиакальными знаками Земли. Такие люди просто притягивают к себе деньги и финансовое благополучие. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

На первом месте среди таких счастливчиков, к которым "липнут" деньги – представители зодиакального знака Девы. Так, самым богатым человеком в Украине является Дева – Ринат Ахметов. Удивительной особенностью Дев является их способность все просчитать и с нуля создать собственный успешный бизнес, а впоследствии стать миллиардером.

Второе место. Отлично притягивают к себе деньги и Козероги. Им удается разбогатеть, если они становятся высокопоставленными людьми или ставят перед собой большие цели в жизни. Джефф Безос – самый богатый человек в мире, и он родился под знаком Козерога. А среди украинских богачей Козерог – Геннадий Боголюбов.

Читайте такжеПосадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогнозТретье место. Блестящие шансы разбогатеть имеют Тельцы. С этим знаком Зодиака, мне кажется, все и так понятно: неспроста же Телец издревле считается символом удачи, богатства и изобилия. Под знаком Тельца, в частности, родился создатель Фейсбука Марк Цукерберг, который в будущем вполне может стать самым богатым человеком в мире. Из известных украинских богачей под знаком Тельца родился Дмитрий Фирташ.

Четвертое место. Раки достигают больших финансовых высот через клановость, род, семью или, иными словами, наследование состояния или бизнеса. Рак – это водный знак Зодиака, и знаки-представители водной стихии нередко тоже добиваются успеха в денежных делах и сколачивают состояния. Порой Раки сосредотачивают в своих руках значительные финансовые ресурсы и возможности. Так, к примеру, это удалось сделать Виктору Януковичу в Украине.

Пятое место. Скорпионы также могут добиваться неимоверных успехов в финансовых делах. Однако в этом случае крайне важен личный гороскоп человека и главные три знака в этом гороскопе. Например, в гороскопе Ахметова Луна в Скорпионе, асцендент в Козероге и Солнце в Деве, то есть все три знака богатства. Благодаря таким показателям он стал самым богатым человеком в Украине. Билл Гейтс – Скорпион по знаку Зодиака – очень долгое время оставался самым богатым человеком в мире.

Читайте такжеСчастливчики июня: астролог назвал самый удачливый знак ЗодиакаШестое место. Также везет с деньгами Стрельцам, особенно тем из них, кто находит себя в политике. У таких людей открываются широкие возможности добиваться успеха и финансового благополучия. Не последнюю роль тут играет приближенность Стрельца к каким-то влиятельным людям, политическим деятелям. Зять Кучмы Пинчук – как раз такой пример. Многие Стрельцы становятся богатыми именно благодаря политике.

Седьмое место. Следующий знак в этом рейтинге – Весы. Весы добиваются богатства через деловое партнерство и выгодные сделки либо контракты. Весы умеют добиваться успеха в финансовых делах, потому что в этом знаке находится экзальтированная планета Сатурн, которая управляет земными богатствами. Примеры Весов-богачей – Владимир Путин и Петр Порошенко.

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