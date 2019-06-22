Изменяют направо и налево: названы самые неверные знаки Зодиака

22 июня 2019, 06:32

Согласно гороскопу, есть пять знаков Зодиака, которые могу предать.

измена
Названы знаки Зодиака-изменщики

Далеко не все знаки Зодиака могут похвастаться верностью и преданностью как в любви и семейных отношениях, так и в деловом партнерстве или дружбе. В комментарии Главреду астролог Влад Росс назвал самые неверные знаки Зодиака.

Главные предатели - Рыбы. Именно среди представителей знака Зодиака больше всего предателей.Почти всегда они имеют тайных любовников (или любовниц).

На втором месте изменщиков - Водолей. "Выстраивая отношения с Водолеем, будьте готовы к тому, что сегодня он с вами, а завтра – уже нет. Им свойственно внезапно менять свое поведение, отношение, мнение", - предупредил эксперт.

По словам астролога, Водолеи не любят предавать и не любят, чтобы их предавали. Однако они часто резко разворачивают ситуацию в неожиданную сторону, а это для других может казаться предательством.

Читайте такжеГороскоп на июнь: Стрелец будет на коне, а Тельца ждет критический периодБронзу ходоков налево получают Близнецы. "Это двойственный знак Зодиака. Для Близнецов не существует друзей и родственников – для них существуют только их интересы. Они часто создают двойственные ситуации и ведут себя двусмысленно", - сказал Росс.

Также верными не назовешь Овнов, потому что их всегда "несет", причем сразу же, в самом начале отношений.

Стрельцы, особенно мужчины, также не могут похвастаться верностью и преданностью. "Мужчины-Стрельцы могут изменять направо и налево. Как правило, они любят создавать вокруг себя гаремы. Им сложно удовлетвориться одной женщиной", - отметил астролог.

Ранее астролог Влад Росс назвал знаки Зодиака, которые рождены быть миллионерами, а также тех, кто обречен на бедность

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
гороскоп
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:53
Почему Зеленскому понадобилось срочно съезжать с Банковой
06:32
Изменяют направо и налево: названы самые неверные знаки Зодиака
06:01
Домашняя виагра: ученые назвали продукт, который способен повысить потенцию
05:25
Политолог оценил первый месяц президентства Зеленского Видео
04:54
Очень странные дела 3 сезон: дата выхода и финальный трейлер Видео
04:10
Диетолог назвала бады, которые никому не стоит пить Видео
03:12
Петр Чех получил должность в Челси
02:07
Когда Украина отмечает День Конституции в 2019 году и будет ли он выходным
01:16
Хорошая поза: Элина Свитолина показала голые секси-ножки
00:54
Ученые выявили, как куркума помогает бороться с раком
00:38
Депрессия – это от лени? Супрун развеяла мифы о болезни и рассказала, как ее преодолеть
00:15
Под Киевом сгорел дом из сериала Сваты
21 июня, пятница
23:57
Убийство Даши Лукьяненко: подозреваемый показал совершение преступления Видео
23:36
В суде огласили приговор обвиняемому в масштабном обстреле Мариуполя
23:12
"Верните честно заработанные": строителей Крымского моста обманули подрядчики Видео
22:45
В США писательница обвинила Трампа в изнасиловании
22:34
На Ивано-Франковщине молния убила сразу троих: жуткие детали Видео
22:09
Путин запретил полеты в Грузию и поручил вывезти россиян Видео
21:43
"Импотентный офицер": Добкин и Смешко поскандалили в эфире Видео
21:22
"Покрасить ларек или два": Коломойский рассказал о договоренностях с Зеленским
20:50
Беспорядки в Грузии: новые протесты, требования оппозиции и первая смерть Видео
20:17
В Польше работодатели выбросили в лес тело умершего в цеху украинца
19:49
Во Львове министра Гриневич не пустили в школу: Садовый объяснил
19:23
Актер студии Мамахохотала идет в народные депутаты
18:56
Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: суд избрал меру пресечения для подозреваемого Видео
18:31
Tranquila: Мишель Андраде представила танцевальный трек на горячую песню Видео
18:18
Глава Генштаба Британии после посещения Донбасса назвал регион "боевой лабораторией РФ" Фото
18:16
В Украине состоялась гала-премьера короткометражных фильмов-номинантов Оскара Видео
17:47
Balensiaga: Время и Стекло презентовала второй трек из нового альбома Видео
17:28
Россия сняла запрет на ввоз ряда товаров из Украины
17:19
Социологи Грынива "вернули" партии Порошенко третье место на выборах в Раду
17:04
Известный футболист идет на парламентские выборы от Слуги народа
16:28
"Фонсеке не звонил": Луиш Каштру рассказал, с кем советовался при выборе клуба Видео
16:27
Любовник Лорак попался на изменах и сбежал Видео
15:49
Вызвать скорую помощь: состояние Бари Алибасова оценил независимый врач
15:46
Шахтер представил новый тренерский штаб
15:25
Грузинский "Майдан": у Путина заговорили о русофобии и "серьезно обеспокоились" Видео
15:13
Ломаченко потерял в деньгах на бое с Кэмпбеллом
15:12
Дочь Добкина засветила грудь на пикантном сэлфи
15:00
"Майдан" в Грузии: причины протестов и возможный удар по отношениям с Россией Фото Видео
14:58
Зеленский внес в Раду законопроект, наказывающий за кнопкодавство
14:30
Гибель Тымчука: стало известно, когда и где простятся с нардепом Видео
14:17
Донбасс получил право проведения второго раунда Континентального кубка
14:16
Известная певица словила приход и записала видео с инопланетянами Видео
14:06
В закрытом гробу: в Ивановке прощаются с убитой Дарьей Лукьяненко Видео
13:53
Невыездная: Украинская певица стала жертвой мошенников
13:15
Atlas Weekend 2019: программа и участники
13:00
Эксперт назвал единственное последствие "собора" Филарета Видео
12:33
Жестокое убийство: установлена причина смерти Даши Лукьяненко Видео
12:29
Frankenstein: Британцы Editors представили клип, снятый в Киеве Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять