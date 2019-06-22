Изменяют направо и налево: названы самые неверные знаки Зодиака

Названы знаки Зодиака-изменщики

Далеко не все знаки Зодиака могут похвастаться верностью и преданностью как в любви и семейных отношениях, так и в деловом партнерстве или дружбе. В комментарии Главреду астролог Влад Росс назвал самые неверные знаки Зодиака.

Главные предатели - Рыбы. Именно среди представителей знака Зодиака больше всего предателей.Почти всегда они имеют тайных любовников (или любовниц).

На втором месте изменщиков - Водолей. "Выстраивая отношения с Водолеем, будьте готовы к тому, что сегодня он с вами, а завтра – уже нет. Им свойственно внезапно менять свое поведение, отношение, мнение", - предупредил эксперт.

По словам астролога, Водолеи не любят предавать и не любят, чтобы их предавали. Однако они часто резко разворачивают ситуацию в неожиданную сторону, а это для других может казаться предательством.

Читайте такжеГороскоп на июнь: Стрелец будет на коне, а Тельца ждет критический периодБронзу ходоков налево получают Близнецы. "Это двойственный знак Зодиака. Для Близнецов не существует друзей и родственников – для них существуют только их интересы. Они часто создают двойственные ситуации и ведут себя двусмысленно", - сказал Росс.

Также верными не назовешь Овнов, потому что их всегда "несет", причем сразу же, в самом начале отношений.

Стрельцы, особенно мужчины, также не могут похвастаться верностью и преданностью. "Мужчины-Стрельцы могут изменять направо и налево. Как правило, они любят создавать вокруг себя гаремы. Им сложно удовлетвориться одной женщиной", - отметил астролог.

Ранее астролог Влад Росс назвал знаки Зодиака, которые рождены быть миллионерами, а также тех, кто обречен на бедность.

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