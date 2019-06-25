Честные и прикольные поздравления с Днем таможенника Украины 2019

День таможенника Украины отмечается каждый год 25 июня. Эта дата не меняется.

По традиции в этот день работников таможни поздравляют их руководители и коллеги. Лучших специалистов отмечают благодарностями и грамотами. Также проходят награждения государственными отличиями, им присваивают внеочередные воинские звания и вручают именные подарки.

Главред подобрал красивые и прикольные поздравления с Днем таможенника 2019.

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С Днем таможенника: поздравление в прозе

С Днем таможенника! Пусть горести, невзгоды и печали не смогут просочиться через границу твоей судьбы, а здоровье, любовь, успех и благополучие имеют только внутренние паспорта и никогда не выезжают за ее пределы.

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Работникам налоговых органов наши поздравления! Пользу вашего труда нельзя переоценить. Вы контролируете честность и прозрачность деятельности каждого предприятия. Пусть невзгоды и неприятности обходят стороной ваш рабочий кабинет. Желаем вам добра и процветания!

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Таможенники Украины, Вами честно и добросовестно, ответственно и мужественно, профессионально и сознательно выполняется долг перед службой и гражданами. Низкий поклон вам и искренние пожелания успехов в непростой и важной работе, жизни без бед, будьте здоровы и счастливы. С праздником!

День таможенника Украины: поздравления в стихах

Над таможней вечно тучи хмуры,

Контрабанду все хотят ввозить,

С берегов то Нила, то Амура,

Как им, гадам, это запретить?!

Но суровый офицер таможни,

И служебный, неподкупный пес

Контрабанду всю, какую можно,

Вмиг отыщут, это не вопрос!

И пускай рыдает нарушитель,

И об стенку бьется головой,

Офицер таможни — победитель,

Вот такой вот скромный он герой!

***

Конечно, мало, кто вас любит,

Но все профессии нужны.

Зато никто вас не забудет,

Конкретно, сколько вам должны.

Налоговик, сейчас твой праздник.

Забудь про деньги всей страны,

Про сумму, задолжал что частник,

Про наполнение казны.

Расслабься, выпей чай иль кофе,

Дай ты и нам чуть отдохнуть.

Не приведет то к катастрофе,

Но смогут все тогда вздохнуть.

***

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Шлем сегодня мы поздравления,

Таможенникам честным, сотрудникам всем!

И желаем сегодня терпенья,

И на проверках поменьше проблем!

Паспорт проверят, багаж весь осмотрят,

Честные люди - здоровья всем вам!

Пусть все приезжие с вами не спорят,

И вы будьте добрее сегодня хотя бы к нам!

Поздравления с Днем таможенника в смс

Таможенники Украины,

Поднимем мы за вас бокал!

Если б вы нас не хранили,

Какой бы был страстей накал.

Мы сердечно поздравляем

Вас с чудесным этим днем,

Всех благ земных мы вам желаем,

Шампанское за вас мы пьем!

***

3 смс - 198 символов:

Контрабанда не проедет,

Нарушитель не пройдет,

Находясь за то в ответе,

Пост таможенник блюдет!

Мы, таможенник, ведь знаем —

Труд твой важный и большой!

И сегодня поздравляем

Мы тебя со всей душой!

***

4 смс - 232 символа:

Поздравляю со Всемирным днем таможенника и от души желаю не терять бдительности на своем посту, всегда быть верным стражем закона и порядка границ, желаю не знать усталости и уныния, желаю успехов в работе и удачи на жизненном пути.