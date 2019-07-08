День семьи 2019 – трогательные поздравления и живые открытки

День семьи отмечается, по сути, дважды в году.

Украина уже отметила Международный день семьи 2019: он прошел 15 мая. А вот День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля, приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии – покровителей семьи и любви в православии.

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Прикольные поздравления с Днем семьи

Петр и Феврония

С золотых небес

Пусть пришлют сегодня нам

Пригоршню чудес.

В день июньский теплый

Самых дорогих

Поздравляем вновь мы

С праздником семьи.

Ведь с глубокой древности

Повелось, друзья, —

На любви и верности

Строится семья.

***

Читайте такжеДень братьев и сестер 2019 – открытки и текстыТебя я искренне люблю,

Тону все глубже в счастье зыбком,

И в сердце бережно храню

Твой взгляд и голос, и улыбку.

В день счастья, верности, любви

Тебя, родной мой, поздравляю,

Пусть будут сказкой наши дни,

И доброты Господь прибавит.

***

Семья! Как много в слове этом!

В нем детский смех, согретый летом,

Любовь родителей и братство,

Душ вечно родственных богатство!

И я поздравить вас спешу!

Здоровья, счастья малышу!

Родителям – добра, терпения!

Большой любви благословения!

***

Читайте такжеДень матери 2019 – поздравления и открыткиЛюбимый, поздравляю тебя с днем семьи, любви и верности! Желаю тебе в полной мере ощущать мою любовь и заботу к тебе. Пусть наши искренние чувства будут основой для нашей прекрасной семьи, а верность — опорой. Пусть всегда у нас будет взаимопонимание, опека, забота и сопереживание. Искренне тебя люблю и желаю тебе только огромного счастья!

День семьи: поздравления в прозе

Пусть семья для каждого остается всегда на первом месте! Ведь настоящее счастье — это любить и быть любимым, чувствовать на себе заботу и поддержку родного человека. Пусть в каждом доме не умолкают детский смех и топот маленьких ножек. Пусть царит в вашем доме покой и мир!

***

На свете много вещей, которые могут позволить себе богатые люди, но не могут позволить бедные. Но семью могут позволить иметь и те, и другие. И бывает так, что в вопросе семьи бедный намного богаче того богатого по деньгам. Потому что бедняка могут любить, искренне и сильнее. Я поздравления тебя с прекрасным праздником – с Днем семьи, любви и верности. И желаю, чтобы в твоей семье было одно большое богатство под названием семья! Живите долго и счастливо.

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День семьи, любви и верности — день основ нашей жизни, день самых светлых и искренних чувств. Поздравляю вас всех! Берегите свои семьи, любите друг друга, верьте. Пусть в каждом доме царит мир, добро, радость и счастье!

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Я спешу тебя поздравить с самым важным и таким волшебным праздником как День семьи, любви и верности! Пусть твой путь всегда и везде освещает любовь, а верность никогда не позволяет совершить порой глупых и ненужных поступков! Я желаю, чтобы в твоей семье всегда царило взаимопонимание, счастье и вера! Чтобы всегда, несмотря ни на что, вы поддерживали друг друга! Пусть в твоем доме всегда будет время для милых вечерних бесед и приятных откровений! Я желаю тебе, чтобы твой семейный очаг всегда был наполнен теплом, уютом и настоящей любовью! И пусть тебя в жизни ждут лишь невероятные заботы, но только очень приятные и долгожданные! Счастья тебе и любви!

Поздравления с Днем семьи, любви и верности короткие

2 смс - 106 символов:

Если взять

Любовь и верность,

К ним добавить

Чувство нежность,

Все умножить

На года,

То получится —

Семья!

***

2 смс - 122 символа:

В прекрасный праздник — день семьи

Желаю верности, любви,

Достатка, верности, богатства.

И счастья дни пусть вечно длятся!

***

3 смс - 168 символов:

В День семьи, любви и верности хочу пожелать всем крепких и безупречных семейных отношений. Пусть только преданность, влюбленность, симпатия и надежность царит в семье.

С Днем семьи: поздравления в стихах

Семью цените вы всегда,

Пусть будет радость в вашем доме.

Пускай счастливая звезда

Хранит всех близких и знакомых!

***

Семья — основа каждой жизни,

Любовь — основа всех основ,

А верность выше всех капризов,

Мы вместе — лучше всяких слов!

***

Какой чудесный праздник – день семьи!

Прими, муж, поздравленья и привет!

Ты не смотри, что волосы мои

Покрылись серебром под властью лет.

По-прежнему мы молоды душой,

И в унисон биение сердец.

С тобой всегда нам очень хорошо,

Семья у нас – для юных образец.