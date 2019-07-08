День семьи 2019 – трогательные поздравления и живые открытки

Главред собрал поздравления с Днем семьи любви и верности короткие и длинные, а также картинки с Днем семьи, любви и верности.
День семьи отмечается, по сути, дважды в году.
Украина уже отметила Международный день семьи 2019: он прошел 15 мая. А вот День семьи, любви и верности, который празднуется 8 июля, приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии – покровителей семьи и любви в православии.
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Прикольные поздравления с Днем семьи
Петр и Феврония
С золотых небес
Пусть пришлют сегодня нам
Пригоршню чудес.
В день июньский теплый
Самых дорогих
Поздравляем вновь мы
С праздником семьи.
Ведь с глубокой древности
Повелось, друзья, —
На любви и верности
Строится семья.
***
Читайте такжеДень братьев и сестер 2019 – открытки и текстыТебя я искренне люблю,
Тону все глубже в счастье зыбком,
И в сердце бережно храню
Твой взгляд и голос, и улыбку.
В день счастья, верности, любви
Тебя, родной мой, поздравляю,
Пусть будут сказкой наши дни,
И доброты Господь прибавит.
***
Семья! Как много в слове этом!
В нем детский смех, согретый летом,
Любовь родителей и братство,
Душ вечно родственных богатство!
И я поздравить вас спешу!
Здоровья, счастья малышу!
Родителям – добра, терпения!
Большой любви благословения!
***
Читайте такжеДень матери 2019 – поздравления и открыткиЛюбимый, поздравляю тебя с днем семьи, любви и верности! Желаю тебе в полной мере ощущать мою любовь и заботу к тебе. Пусть наши искренние чувства будут основой для нашей прекрасной семьи, а верность — опорой. Пусть всегда у нас будет взаимопонимание, опека, забота и сопереживание. Искренне тебя люблю и желаю тебе только огромного счастья!
День семьи: поздравления в прозе
Пусть семья для каждого остается всегда на первом месте! Ведь настоящее счастье — это любить и быть любимым, чувствовать на себе заботу и поддержку родного человека. Пусть в каждом доме не умолкают детский смех и топот маленьких ножек. Пусть царит в вашем доме покой и мир!
***
На свете много вещей, которые могут позволить себе богатые люди, но не могут позволить бедные. Но семью могут позволить иметь и те, и другие. И бывает так, что в вопросе семьи бедный намного богаче того богатого по деньгам. Потому что бедняка могут любить, искренне и сильнее. Я поздравления тебя с прекрасным праздником – с Днем семьи, любви и верности. И желаю, чтобы в твоей семье было одно большое богатство под названием семья! Живите долго и счастливо.
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День семьи, любви и верности — день основ нашей жизни, день самых светлых и искренних чувств. Поздравляю вас всех! Берегите свои семьи, любите друг друга, верьте. Пусть в каждом доме царит мир, добро, радость и счастье!
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Я спешу тебя поздравить с самым важным и таким волшебным праздником как День семьи, любви и верности! Пусть твой путь всегда и везде освещает любовь, а верность никогда не позволяет совершить порой глупых и ненужных поступков! Я желаю, чтобы в твоей семье всегда царило взаимопонимание, счастье и вера! Чтобы всегда, несмотря ни на что, вы поддерживали друг друга! Пусть в твоем доме всегда будет время для милых вечерних бесед и приятных откровений! Я желаю тебе, чтобы твой семейный очаг всегда был наполнен теплом, уютом и настоящей любовью! И пусть тебя в жизни ждут лишь невероятные заботы, но только очень приятные и долгожданные! Счастья тебе и любви!
Поздравления с Днем семьи, любви и верности короткие
2 смс - 106 символов:
Если взять
Любовь и верность,
К ним добавить
Чувство нежность,
Все умножить
На года,
То получится —
Семья!
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2 смс - 122 символа:
В прекрасный праздник — день семьи
Желаю верности, любви,
Достатка, верности, богатства.
И счастья дни пусть вечно длятся!
***
3 смс - 168 символов:
В День семьи, любви и верности хочу пожелать всем крепких и безупречных семейных отношений. Пусть только преданность, влюбленность, симпатия и надежность царит в семье.
С Днем семьи: поздравления в стихах
Семью цените вы всегда,
Пусть будет радость в вашем доме.
Пускай счастливая звезда
Хранит всех близких и знакомых!
***
Семья — основа каждой жизни,
Любовь — основа всех основ,
А верность выше всех капризов,
Мы вместе — лучше всяких слов!
***
Какой чудесный праздник – день семьи!
Прими, муж, поздравленья и привет!
Ты не смотри, что волосы мои
Покрылись серебром под властью лет.
По-прежнему мы молоды душой,
И в унисон биение сердец.
С тобой всегда нам очень хорошо,
Семья у нас – для юных образец.