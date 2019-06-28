Джей Ло из Челябинска: в сети нашли девушку-копию знаменитой певицы

Заметила схожесть Натальи с певицей ее визажист.
Пользователи Сети нашли девушку, которая поражает схожестью со знаменитой американской певицей Дженнифер Лопес.
Наталья живет в Челябинске, и у нее была спокойная жизнь – до того момента, как заметила схожесть россиянки с певицей ее визажист Яна Панфиловская.
С помощью косметики Наталью превратили в знойную артистку: те же пухлые губы, разрез глаз, точеные скулы и милый носик не оставили пользователей сети равнодушными.
А чтобы девушка больше походила на Джей Ло, визажист повторила самые знаменитые образы голливудской звезды.
Теперь Наталье поступает множество предложений от модельных агентств – кроме очаровательной внешности, девушка обладает и стройной фигурой. А Наталья и не скрывает – она мечтает стать моделью.
Ранее русская Кардашьян восхитила фанатов откровенным фото своих аппетитных ягодиц.