Джей Ло из Челябинска: в сети нашли девушку-копию знаменитой певицы

Наталья благодаря правильному макияжу очень похожа на Джей Ло / instagram/m.n.eee18

Пользователи Сети нашли девушку, которая поражает схожестью со знаменитой американской певицей Дженнифер Лопес.

Наталья живет в Челябинске, и у нее была спокойная жизнь – до того момента, как заметила схожесть россиянки с певицей ее визажист Яна Панфиловская.

С помощью косметики Наталью превратили в знойную артистку: те же пухлые губы, разрез глаз, точеные скулы и милый носик не оставили пользователей сети равнодушными.

Наталья поражает схожестью с Джей Ло / instagram/m.n.eee18

А чтобы девушка больше походила на Джей Ло, визажист повторила самые знаменитые образы голливудской звезды.

Наталья не прочь стать моделью / instagram/m.n.eee18

Теперь Наталье поступает множество предложений от модельных агентств – кроме очаровательной внешности, девушка обладает и стройной фигурой. А Наталья и не скрывает – она мечтает стать моделью.

Наталья стала знаменитой / instagram/m.n.eee18

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