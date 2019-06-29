Рак может разориться, а Льва ждет невероятный фарт: что звезды сулят в июле

Астролог составил гороскоп для всех знаков Зодиака на июль

Астролог Влад Росс составил гороскоп на июль 2019 для всех знаков Зодиака. В комментарии Главреду он назвал четыре самые удачливые знаки зодиака.

Счастливчиками июля станут Лев, Водолей, Скорпион и Телец, а неудачный месяц ждет Козерога, Рака, Весы и Овна.

Гороскоп Лев

В сложных ситуациях, которыми будет богат июль, могут выигрывать Львы. В зодиакальный знак Льва войдет планета огненной стихии – Марс. Львы будут настойчивы и энергичны в июле, смело могут рисковать и "брать быка за рога", особенно в последней декаде месяца. Им все будет удаваться, любое их дело увенчается успехом. Особенно им будет везти в новых начинаниях. Кроме того, Львам будет везти во всем, что будет связано с тайнами: тайные сделки, тайные любовные приключения...

Гороскоп Водолей

Читайте такжеИщите женщину: астролог рассказал, почему погиб ТымчукХороший месяц ждет и Водолеев. Особенно это будет касается их здоровья. Также все отлично будет складываться в работе. Неожиданно Водолеи могут найти новое место работы, сами собой будут приходить предложения вакансий. Поэтому Водолеям в июле лучше не планировать отдых, а поискать новое место работы – перед ними откроются хорошие возможности. Водолеи в июле могут найти надежных союзников и обзавестись хорошей протекцией. Особенно это проявится в первой половине месяца. Единственное – Водолеям нужно будет ставить четкие цели и добиваться их, а это представителя данного знака не очень свойственно.

Гороскоп Скорпион

Скорпионам удача будет сопутствовать в финансовых делах. Перед представителями этого знака будут открываться новые финансовые возможности, к ним будут приходить деньги издалека. Возможны удачные поездки за границу и смена места жительства. Их ждет успех с иностранцами. Скорпионам будет везти при поступлении в высшие учебные заведения.

Гороскоп Телец

Читайте такжеРазвод и новый муж: астролог спрогнозировал расставание Галкина и ПугачевойПохожая ситуация будет складываться и у Тельцов. Им в июле легко будет удаваться находить выгодные связи, входы и выходы. Им также будет фартить в учебе, в поездках, приключениях. Хорошая ситуация их ждет и в том, что касается любви, брака и отношений. Венера, управляемая Тельцом, будет находиться в знаке Рака, что очень благоприятно для Тельцов. Тельцы могут встретить свою вторую половинку, особенно вблизи солнечного затмения.

Гороскоп Козерог

Поскольку затмения будут происходить на оси Козерога и Рака, представители этих двух знаков станут самыми большими неудачниками месяца. Именно в жизни Козерогов и Раков в июле будут самые сложные ситуации, которые только можно вообразить. Поскольку заходящий узел и Сатурн – в Козероге, то сильнее всего судьба будет бить именно по представителям этого знака Зодиака. Сначала солнечное затмение произойдет в зодиакальном знаке Рака, а потом лунное – в знаке Козерога.

Потому в июле у Козерогов может возникнуть кризис жанра. Могут возникнуть очень сложные ситуации со здоровьем. Возможны солнечные удары, переутомление. Козероги также могут лишиться работы, им точно не стоит рассчитывать на карьерный рост и успехи в их деятельности в этом месяце. Плюс ко всему, они рискуют попасть в финансовую каббалу. Потому Козерогам вообще никаких действий лучше в июле не предпринимать.

Гороскоп Рак

Читайте такжеПосадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогнозРакам в июле не позавидуешь: по количеству и серьезности сложных жизненных ситуаций они в июле будут на втором месте после Козерогов. Особенно непросто все будет складываться в любви и браке. Есть риск потерять жену (или мужа), могут быть измены, отсутствие взаимопонимания, споры из-за недвижимости. Также Раков может ждать вынужденная эмиграция или переезд, и, наоборот, их могут депортировать из другой страны. Кроме того, Раки могут потерять много денег или разориться в июле, особенно это касается тех, кто пытается зарабатывать на валютных колебаниях.

Гороскоп Весы

Весам в июле придется непросто. Их могут ждать проблемы с договорами и партнерством. Могут возникнуть непреодолимые разногласия с партнерами, проблемы в бизнесе, сложные ситуации при заключении договоров и контрактов, непросто будет вести переговоры. Весам лучше отправиться в июле на отдых, на острова, и на время просто отойти от дел.

Гороскоп Овен

Овнов ждет сложный месяц, и эти сложности будут связаны с любовниками (или любовницами), а также детьми. Детей о Овнам следует особенно беречь в этот период. Представителям этого знака следует опасаться травм и сложных ситуаций в дороге. Кроме того, Овнам в июле, как никому другому из знаков, нужно следить за тем, чтобы воры-домушники не влезли к ним в квартиру и не обчистили ее. И уж точно им не стоит писать в Фейсбуке или Инстаграмме о том, что они куда-то улетают-уезжают надолго, а их квартира пустует – лучше пусть позаботятся о сигнализации. Кроме того, в июле Овнам стоит опасаться угонов автомобилей. А еще им нужно быть внимательными, поскольку они могут проявлять губительную для них наивность при заключении важных сделок.

Гороскоп Рыбы

Читайте такжеРождены быть миллионерами: астролог назвал знаки Зодиака, к которым "липнут" деньгиС одной стороны, в июле Рыб ждет отличный отдых – он окажется весьма благотворным и плодотворным. В этот период у представителей этого знака могут прекрасно складываться романтические отношения. А женщины-Рыбы могут неожиданно для себя встретить "папика" с деньгами, особенно в первой половине месяца. С другой стороны, во второй половине месяца у Рыб будет страдать репутация. Потому им нужно быть очень осторожными и аккуратными, вести себя безукоризненно и быть пунктуальными. Также во второй половине месяца Рыбам следует уделить внимание своему здоровью, поскольку оно будет "хромать".

Гороскоп Девы

У Дев все отлично будет складываться в их работе, бизнесе, деятельности. Сама судьба неожиданно будет им предлагать отличные выходы из ситуаций, перед ними откроются новые возможности. Тем более, Белая Луна сейчас находится в зодиакальном знаке Дев. Потому их ждет некое просветление, особенно во второй половине месяца. Кроме того, у Дев в июле может существенно вырасти зарплата, потому им стоит просить у начальства повышения.

Гороскоп Стрелец

У Стрельцов все будет складываться хорошо, особенно во второй половине месяца, во всем, что касается заграничных поездок. Путешествия, отдых у моря, поездки на природу – все это Стрельцам лучше организовывать во второй половине июля. Также Стрельцам будет фартить во всем, что связано с политикой. У них будет хорошая возможность добиться своего в важных переговорах. Их ждут большие свершения. Но в первой половине месяца им нужно быть осторожными в поездках, а лучше вообще их отложить. Особенно от поездок стоит воздержаться в дни, находящиеся под аурой затмений – солнечного и лунного, так как будет опасность ДТП и несчастных случаев.

Гороскоп Близнецы

Читайте такжеАстролог рассказала, каким президентом будет ЗеленскийБлизнецы в июле легко смогут найти новых надежных партнеров или возобновить сотрудничество со старыми. Могут восстанавливаться старые связи, которые, казалось, были утрачены навсегда, и эти связи будут очень полезными для их бизнеса – они дадут новый всплеск и вдохнут новую жизнь в их дела. Все это будет крайне успешно. Но Близнецам следует опасаться быть втянутыми в судебные разбирательства и крупные споры. Особенно в первой половине месяца на Тельцов могут подавать в суд. Рекомендовал бы им не доводить дело до конфронтации, а как-то избегать ее, сглаживая острые углы. Тайные враги в этом месяце могут получить власть над Близнецами.

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