Рак может разориться, а Льва ждет невероятный фарт: что звезды сулят в июле

29 июня 2019, 06:32

Эксперт назвал главных неудачников и счастливчиков июля.

гороскоп
Астролог составил гороскоп для всех знаков Зодиака на июль

Астролог Влад Росс составил гороскоп на июль 2019 для всех знаков Зодиака. В комментарии Главреду он назвал четыре самые удачливые знаки зодиака.

Счастливчиками июля станут Лев, Водолей, Скорпион и Телец, а неудачный месяц ждет Козерога, Рака, Весы и Овна.

Гороскоп Лев

В сложных ситуациях, которыми будет богат июль, могут выигрывать Львы. В зодиакальный знак Льва войдет планета огненной стихии – Марс. Львы будут настойчивы и энергичны в июле, смело могут рисковать и "брать быка за рога", особенно в последней декаде месяца. Им все будет удаваться, любое их дело увенчается успехом. Особенно им будет везти в новых начинаниях. Кроме того, Львам будет везти во всем, что будет связано с тайнами: тайные сделки, тайные любовные приключения...

Гороскоп Водолей

Читайте такжеИщите женщину: астролог рассказал, почему погиб ТымчукХороший месяц ждет и Водолеев. Особенно это будет касается их здоровья. Также все отлично будет складываться в работе. Неожиданно Водолеи могут найти новое место работы, сами собой будут приходить предложения вакансий. Поэтому Водолеям в июле лучше не планировать отдых, а поискать новое место работы – перед ними откроются хорошие возможности. Водолеи в июле могут найти надежных союзников и обзавестись хорошей протекцией. Особенно это проявится в первой половине месяца. Единственное – Водолеям нужно будет ставить четкие цели и добиваться их, а это представителя данного знака не очень свойственно.

Гороскоп Скорпион

 Скорпионам удача будет сопутствовать в финансовых делах. Перед представителями этого знака будут открываться новые финансовые возможности, к ним будут приходить деньги издалека. Возможны удачные поездки за границу и смена места жительства. Их ждет успех с иностранцами. Скорпионам будет везти при поступлении в высшие учебные заведения.

Гороскоп Телец 

Читайте такжеРазвод и новый муж: астролог спрогнозировал расставание Галкина и ПугачевойПохожая ситуация будет складываться и у Тельцов. Им в июле легко будет удаваться находить выгодные связи, входы и выходы. Им также будет фартить в учебе, в поездках, приключениях. Хорошая ситуация их ждет и в том, что касается любви, брака и отношений. Венера, управляемая Тельцом, будет находиться в знаке Рака, что очень благоприятно для Тельцов. Тельцы могут встретить свою вторую половинку, особенно вблизи солнечного затмения.

Гороскоп Козерог

Поскольку затмения будут происходить на оси Козерога и Рака, представители этих двух знаков станут самыми большими неудачниками месяца. Именно в жизни Козерогов и Раков в июле будут самые сложные ситуации, которые только можно вообразить. Поскольку заходящий узел и Сатурн – в Козероге, то сильнее всего судьба будет бить именно по представителям этого знака Зодиака. Сначала солнечное затмение произойдет в зодиакальном знаке Рака, а потом лунное – в знаке Козерога.

Потому в июле у Козерогов может возникнуть кризис жанра. Могут возникнуть очень сложные ситуации со здоровьем. Возможны солнечные удары, переутомление. Козероги также могут лишиться работы, им точно не стоит рассчитывать на карьерный рост и успехи в их деятельности в этом месяце. Плюс ко всему, они рискуют попасть в финансовую каббалу. Потому Козерогам вообще никаких действий лучше в июле не предпринимать.

Гороскоп Рак

Читайте такжеПосадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогнозРакам в июле не позавидуешь: по количеству и серьезности сложных жизненных ситуаций они в июле будут на втором месте после Козерогов. Особенно непросто все будет складываться в любви и браке. Есть риск потерять жену (или мужа), могут быть измены, отсутствие взаимопонимания, споры из-за недвижимости. Также Раков может ждать вынужденная эмиграция или переезд, и, наоборот, их могут депортировать из другой страны. Кроме того, Раки могут потерять много денег или разориться в июле, особенно это касается тех, кто пытается зарабатывать на валютных колебаниях.

Гороскоп Весы

Весам в июле придется непросто. Их могут ждать проблемы с договорами и партнерством. Могут возникнуть непреодолимые разногласия с партнерами, проблемы в бизнесе, сложные ситуации при заключении договоров и контрактов, непросто будет вести переговоры. Весам лучше отправиться в июле на отдых, на острова, и на время просто отойти от дел.

Гороскоп Овен

Овнов ждет сложный месяц, и эти сложности будут связаны с любовниками (или любовницами), а также детьми. Детей о Овнам следует особенно беречь в этот период. Представителям этого знака следует опасаться травм и сложных ситуаций в дороге. Кроме того, Овнам в июле, как никому другому из знаков, нужно следить за тем, чтобы воры-домушники не влезли к ним в квартиру и не обчистили ее. И уж точно им не стоит писать в Фейсбуке или Инстаграмме о том, что они куда-то улетают-уезжают надолго, а их квартира пустует – лучше пусть позаботятся о сигнализации. Кроме того, в июле Овнам стоит опасаться угонов автомобилей. А еще им нужно быть внимательными, поскольку они могут проявлять губительную для них наивность при заключении важных сделок.

Гороскоп Рыбы

Читайте такжеРождены быть миллионерами: астролог назвал знаки Зодиака, к которым "липнут" деньгиС одной стороны, в июле Рыб ждет отличный отдых – он окажется весьма благотворным и плодотворным. В этот период у представителей этого знака могут прекрасно складываться романтические отношения. А женщины-Рыбы могут неожиданно для себя встретить "папика" с деньгами, особенно в первой половине месяца. С другой стороны, во второй половине месяца у Рыб будет страдать репутация. Потому им нужно быть очень осторожными и аккуратными, вести себя безукоризненно и быть пунктуальными. Также во второй половине месяца Рыбам следует уделить внимание своему здоровью, поскольку оно будет "хромать".

Гороскоп Девы

У Дев все отлично будет складываться в их работе, бизнесе, деятельности. Сама судьба неожиданно будет им предлагать отличные выходы из ситуаций, перед ними откроются новые возможности. Тем более, Белая Луна сейчас находится в зодиакальном знаке Дев. Потому их ждет некое просветление, особенно во второй половине месяца. Кроме того, у Дев в июле может существенно вырасти зарплата, потому им стоит просить у начальства повышения.

Гороскоп Стрелец

У Стрельцов все будет складываться хорошо, особенно во второй половине месяца, во всем, что касается заграничных поездок. Путешествия, отдых у моря, поездки на природу – все это Стрельцам лучше организовывать во второй половине июля. Также Стрельцам будет фартить во всем, что связано с политикой. У них будет хорошая возможность добиться своего в важных переговорах. Их ждут большие свершения. Но в первой половине месяца им нужно быть осторожными в поездках, а лучше вообще их отложить. Особенно от поездок стоит воздержаться в дни, находящиеся под аурой затмений – солнечного и лунного, так как будет опасность ДТП и несчастных случаев.

Гороскоп Близнецы

Читайте такжеАстролог рассказала, каким президентом будет ЗеленскийБлизнецы в июле легко смогут найти новых надежных партнеров или возобновить сотрудничество со старыми. Могут восстанавливаться старые связи, которые, казалось, были утрачены навсегда, и эти связи будут очень полезными для их бизнеса – они дадут новый всплеск и вдохнут новую жизнь в их дела. Все это будет крайне успешно. Но Близнецам следует опасаться быть втянутыми в судебные разбирательства и крупные споры. Особенно в первой половине месяца на Тельцов могут подавать в суд. Рекомендовал бы им не доводить дело до конфронтации, а как-то избегать ее, сглаживая острые углы. Тайные враги в этом месяце могут получить власть над Близнецами.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на неделю 1-7 июля. Он астролог спрогнозировал ужасное начало июля и рассказал, как уберечься от опасности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
гороскоп Влад Росс гороскоп на июль
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:32
Рак может разориться, а Льва ждет невероятный фарт: что звезды сулят в июле
06:01
Шокирующее зрелище: ученые показали, как будет выглядеть человек в 2100 году
05:26
Эксперты спрогнозировали, когда курс может подскочить до 30 гривен за доллар
04:48
Народный синоптик предупредил, когда в Украине будет +34 Видео
04:02
Медвежья "консерва": в РФ израненный мужчина с перебитым позвоночником месяц жил в берлоге Видео
03:09
Ученые научили искусственные мышцы работать как человеческие
02:07
Футболист Шахтера перешел в португальский клуб
02:04
Российского бойца со скандалом выгнали из UFC
01:45
Ученые нашли способ спасения от аллергии
01:23
Реал заманил деньгами японского Месси
01:14
Врач сказал, как "прокачать" силу воли Видео
01:10
Los Angeles Times исправила статью о рекомендации путешествовать в Крым
00:52
Десна арендовала чемпиона мира
00:35
Названы главные правила БДСМ-секса Видео
00:11
Кубок Америки. Аргентинцы вышли в полуфинал Видео
28 июня, пятница
23:41
Российские реперы едут в Крым на фестиваль пропагандиста Киселева
23:16
Герус обещает месяц подметать Крещатик, если не снизят вдвое зеленый тариф
22:54
"Война не проиграна": Арьев рассказал о подводных камнях для делегации РФ в ПАСЕ
22:28
Конституция должна давать определенность гражданам страны - Яценюк
22:03
"Я не люблю Россию": в Болгарии владелец кафе оплевал россиян Видео
22:00
"И снова жопой к народу": Порошенко на Волыни оконфузился, взобравшись на колокольню Видео
21:59
Украина завоевала пять медалей на Европейских играх
21:33
"Как она постарела": Алла Пугачева ужаснула фанатов изменившейся внешностью
21:23
Россия изменила маршрут Северного потока-2 из-за Дании
21:08
Пчелы прервали матч чемпионата мира Видео
20:53
Во Львове на вокзале произошел масштабный пожар, фото Фото
20:45
В России накануне концерта госпитализировали Юрия Шатунова
20:27
"Она была моей любовью": экс-солистка группы Серебро рассказала о длительном романе с коллегой Видео
20:11
Журналист Los Angeles Times советует американцам ехать в Крым через территорию России
19:46
"Кокос Ночи": в "ДНР" выпустили мороженое по мотивам Игры Престолов
19:17
У нового главы Донецкой ОГА Кириленко брат воюет за боевиков – СМИ
18:50
"Процесс не остановить": Лолите поставили неутешительный диагноз
18:47
Один из освобожденных пленных был обьявлен в розыск за дезертирство и находится в базе Миротворца
18:21
"Наши ребята стали заложниками": отец пленного моряка отреагировал на конфликт Зеленского и Климкина
18:06
Четверо освобожденных украинских пленных прилетели в Киев Видео
17:39
Путин удивил на саммите G20 собственным термосом: курьезное видео Видео
17:37
В России расстреляли представителя известного бойцовского клуба
17:31
Смертельная жара: в Европе из-за экстремальных температур умерли трое
17:06
"Путин высасывает радость": в сети заметили смену настроения Терезы Мэй при встрече с президентом РФ
16:45
Венгрия приблизилась к получению российского газа в обход Украины
16:10
Вареники с клубникой: "бомбовские" рецепты пышных вареников на пару Фото Видео
15:58
Газпром припугнул Киев: Украина не сможет подписать газовый контракт в 2019 году
15:49
Елена Темникова рассказала о тайном романе Серябкиной и женатого Фадеева Видео
15:45
Главные новости 28 июня: освобождение пленных украинцев и важные детали встречи Путин — Трамп Фото Видео
15:44
Зеленский посмертно наградил орденом нардепа Тымчука
15:25
Украинки узнали соперниц на Уимблдоне
15:14
Тройное убийство: в Одессе убита целая семья, опубликованы фото и видео Фото Видео
15:10
Мэй отчитала Путина из-за отравления в Солсбери и потребовала освободить украинских моряков
15:01
Боевики "ЛДНР" отпустили четверых пленных украинцев Фото
14:37
В ПЦУ посетовали на возраст Филарета и рассказали о причинах его конфликта с Епифанием
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять