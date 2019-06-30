Эффект укола красоты: простая маска для лица мгновенно омолодит на 10 лет

30 июня 2019, 04:43

Маска для лица с ботокс-эффектом из ингредиентов, находящихся в доме у каждой хозяйки, творит чудеса.

Маска для лица
Маска для лица с эффектом ботокса омолодит на 10 лет / vistanews

Маски для лица с натуральных ингредиентов в домашних условиях вполне в силах омолодить лицо, убеждены косметологи.

В интернете можно найти множество рецептов из простых и доступных ингредиентов, которые создают ощутимый уникальный эффект, способный конкурировать с инъекциями и аппаратной косметологией.

Но те дамы, которые увлекаются косметологией в домашних условиях, утверждают, что систематическое использование всего одной маски омолаживает кожу лица минимум на 10 лет.

Речь идет о маске для лица с ботокс-эффектом из ингредиентов, находящихся в доме у каждой хозяйки.

Необходимо:

  • 15 г крахмала,
  • 1 куриный белок,
  • 15 мл воды,
  • 5 мл лимонного сока.

Как приготовить маску с ботокс-эффектом:

  • Вначале надо взбить белок с лимонным соком.
  • Потом добавить все остальные ингредиенты.
  • Все хорошо смешать.
  • Образовавшуюся маску нанести на лицо и держать минимум час, далее смыть теплой водой.

При необходимости нанести увлажняющий или антивозрастной крем для лица.

Отметим, куриный белок – кладезь различных полезностей для кожи лица. Белок восстанавливает повреждения кожи на микроуровне, тонизирует, нормализует выработку сальных жиров. Полезные жиры, содержащиеся в яйце создает защитную пленку для эпидермиса, которая служит "щитом" от негативного воздействия окружающей среды, которая в свою очередь является одним из главных факторов преждевременного старения.

Кроме того, не все знают, что этот продукт способен разгладить мелкие морщины.

Белковые маски эффективны при расширенных порах.

Маска с добавлением яичного белка поможет избавиться от мешков под глазами. 

Яичный белок поможет избавиться от жирного блеска на лице.

В качестве скраба можно использовать маску из яичного белка с измельченными орехами.

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Белковые маски весьма эффективно справляются с такими дефектами кожи, как пигментация и веснушки

Крахмал восстанавливает клеточную структуру эпидермиса, имеет общий омолаживающий эффект, увлажняет и тонизирует.

Лимонный сок питает, обеззараживает и избавляет от пигментации, пишет vistanews.

Напомним, ранее сообщалось, Том Круз делает маски из соловьиного помета.

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