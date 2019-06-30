Эффект укола красоты: простая маска для лица мгновенно омолодит на 10 лет

Маска для лица с ботокс-эффектом из ингредиентов, находящихся в доме у каждой хозяйки, творит чудеса.
Маски для лица с натуральных ингредиентов в домашних условиях вполне в силах омолодить лицо, убеждены косметологи.
В интернете можно найти множество рецептов из простых и доступных ингредиентов, которые создают ощутимый уникальный эффект, способный конкурировать с инъекциями и аппаратной косметологией.
Но те дамы, которые увлекаются косметологией в домашних условиях, утверждают, что систематическое использование всего одной маски омолаживает кожу лица минимум на 10 лет.
Речь идет о маске для лица с ботокс-эффектом из ингредиентов, находящихся в доме у каждой хозяйки.
Необходимо:
- 15 г крахмала,
- 1 куриный белок,
- 15 мл воды,
- 5 мл лимонного сока.
Как приготовить маску с ботокс-эффектом:
- Вначале надо взбить белок с лимонным соком.
- Потом добавить все остальные ингредиенты.
- Все хорошо смешать.
- Образовавшуюся маску нанести на лицо и держать минимум час, далее смыть теплой водой.
При необходимости нанести увлажняющий или антивозрастной крем для лица.
Отметим, куриный белок – кладезь различных полезностей для кожи лица. Белок восстанавливает повреждения кожи на микроуровне, тонизирует, нормализует выработку сальных жиров. Полезные жиры, содержащиеся в яйце создает защитную пленку для эпидермиса, которая служит "щитом" от негативного воздействия окружающей среды, которая в свою очередь является одним из главных факторов преждевременного старения.
Кроме того, не все знают, что этот продукт способен разгладить мелкие морщины.
Белковые маски эффективны при расширенных порах.
Маска с добавлением яичного белка поможет избавиться от мешков под глазами.
Яичный белок поможет избавиться от жирного блеска на лице.
В качестве скраба можно использовать маску из яичного белка с измельченными орехами.
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Белковые маски весьма эффективно справляются с такими дефектами кожи, как пигментация и веснушки
Крахмал восстанавливает клеточную структуру эпидермиса, имеет общий омолаживающий эффект, увлажняет и тонизирует.
Лимонный сок питает, обеззараживает и избавляет от пигментации, пишет vistanews.
Напомним, ранее сообщалось, Том Круз делает маски из соловьиного помета.