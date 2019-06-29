Бариста из Сингапура Дафни Тан превращает результаты своей работы в истинные шедевры, она создает объемные рисунки на чашках кофе.

Творения на молочной пене автор фотографирует и публикует на своей странице в Instagram.

Тан любит сюжеты с милыми зверюшками и персонажами из мультфильмов. Художница поделилась, что для создания шедевра она тратит примерно 10-20 минут. Сначала она выкладывает молочную пену, впоследствии формирует нужную фигурку, а потом раскрашивает ее с помощью шоколада или пищевых красителей.

Клиенты талантливой баристы признаются, что такие шедевры даже жаль выпивать. В соцсетях девушке пиушт много комплиментов и высказывают восторг ее уникальным и чрезвычайно тонким работам.

Напомним, популярный в Сети карикатурист Сергей Елкин в своем новом рисунке метко и четко отразил в один момент изменившуюся повестку для российских телепропагандистов в связи с конфликтом в Грузии.