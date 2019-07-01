Мешает спать и портит здоровье: женщина поверила Сети и пыталась сжечь дотла мобильную вышку

Вышка. Иллюстративное фото / Лента

В российской глубинке, в городе Североуральск, 52-летняя женщина попыталась сжечь вышку сотовой связи.

Соответствующее сообщение опубликовал глава пресс-службы Главка МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых.

По его словам, приблизительно за месяц до проступка женщина посмотрела видеоролик в Сети, где утверждалось, что вышки сотовой связи очень вредны для здоровья людей.

Так у нее появилась мысль о том, что ее постоянные недомогания (и плохой сон) вызваны как раз именно таким сооружением, стоящим по соседству.

Через некоторое время вооружившись легковоспламеняющейся жидкостью, спичками, фонариком, перцовым баллончиком (и напоив супруга сильно водкой - чтобы не просыпался подольше) она отправилась к вышке в поселке Калья и пыталась поджечь обмотанные тряпками провода.

План сорвался, поскольку сработали датчики сигнализации и сотрудники компании-сотового оператора вызвали полицию.

Открыто уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества. Пироманке грозит пять лет принудительных работ или аналогичный срок в тюрьме.

Напомним, ранее На Киевщине мужчина поджег дом экс-возлюбленной в День святого Валентина.