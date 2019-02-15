Пламенная любовь: На Киевщине мужчина поджег дом бывшей в День святого Валентина

Подожженный дом / Нацполиция

В четверг, 14 февраля, в городе Ржищев, что на Киевщине мужчина осуществил поджог дома, принадлежавшего своей бывшей возлюбленной.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Нацполиции в соцсети Facebook.

В результате возгорания оказались повреждена кровля и личные женщины. Позже полицейские задержали подозреваемого в поджоге - им оказался 53-летний местный житель, бывший возлюбленный потерпевшей.

По данным правоохранителей, мужчина долго употреблял алкоголь, а потом пришел в подсобное помещение дома женщины. Взяв спички, он поджег занавеску и вышел на улицу.

Сам мужчина признался, что таким образом он "хотел отомстить своей бывшей за то, что она начала злоупотреблять алкоголем".

Напомним, ранее на Киевщине мужчина задушил, изнасиловал и поджег 83-летнюю женщину.