Зеленского будут мочить как в сортире: астролог рассказал, зачем Медведчук скупает телеканалы

Астролог считает, что из-за скупки телеканалов Медведчуком Украине нужно готовиться к российской пропаганде в лучших традициях Геббельса / naviny.by

Кум Владимира Путина Виктор Медведчук начал скупать украинские телеканалы: NewsOne, 112 и ZIK, была также информация, что он купил 80% акций телеканала Интер. Однако правильнее сказать, что не Медведчук скупает украинские телеканалы, а Путин через своего кума. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Делается это с целью, чтобы "российская пропаганда вермахта" стала работать на Украину неустанно, а канал Russia Today беспрепятственно вещал по всему миру. Так что де-факто Путин скупает наши телеканалы, а де-юре – Медведчук. Уже куплены NewsOne и 112, совсем недавно куплен ZIK, а теперь на очереди – Прямой и 5 канал. Потому Украине следует готовиться к российской пропаганде в лучших традициях Геббельса. Теперь с этих каналов украинцам будут круглосуточно "лить в уши" все о российской реальности", - предупредил Росс.

Читайте такжеИщите женщину: астролог рассказал, почему погиб ТымчукПо его словам, в этом кроется опасность для Владимира Зеленского, потому что, обзаведясь таким количеством рупоров, российская пропаганда в Украине начнет "мочить" его, как в сортире.

"Из-за этого постепенно рейтинг Зеленского может рухнуть. Потому наилучшим решением для Зеленского было бы просто закрытие этих каналов, лишение их лицензий. Пока есть еще такая возможность. В этом деле лучше поторопиться, иначе может быть слишком поздно, поскольку глас Кремля будет слышен отовсюду, и Кремль не дремлет", - резюмировал он.

Напомним, львовский бизнесмен и политик Тарас Козак 14 июня 2019 года купил телеканал ZIK и стал его единоличным владельцем. Позже появилась информация о том, что Медведчук через бизнес-партнера купил телеканал ZIK, но пресс-служба политика сделку опровергла.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.