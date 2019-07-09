День Петра и Павла: когда и как отмечать этот праздник

Главред выяснил, что за праздник такой – Петров день, и как чтят Петра и Павла в христианстве.
День памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла имеет постоянную дат празднования. В народе он более известен как Петров день.
Праздник Петра и Павла – когда: дата, какого числа
День Петра и Павла 2019 Украина отмечает 12 июля. Эта дата неизменна из года в год.
Праздник Петра и Павла католики отмечают 29 июня (по старому стилю это и есть 12 июля).
День Петра и Павла: что за праздник
Святые Петр и Павел – столпы апостольской веры. Первый – простой рыбак, без "высшего образования", а второй – потомок знатных римлян. Эти две противоположности в личном плане однозначно сходились в одном: они оба были рьяными проповедниками веры христовой.
За распространение христианства оба и приняли мученическую смерть – и оба погибли именно 12 июля, но с разницей в один год.
День Петра и Павла 2019: традиции и обычаи
Накануне принято проводить в доме генеральную уборку.
В сам праздник верующие ходят в храм, чтобы помолиться апостолам.
Павел и Павел – в чем помогают? Перед иконой святых просят о:
- помощи в преодолении невзгод;
- удачи при начинании нового дела;
- утешении души, коль в жизни выпала "черная полоса";
- рыбаки молятся о хорошем улове (святой Петр при жизни был как раз рыбаком).
В этот день принято умываться родниковой водой, чтобы быть здоровым целый год, и не принято спать, чтоб не "проспать" свои счастье и удачу.
День Петра и Павла 2019: что можно есть
Читайте такжеНачало Петрова поста: что нельзя делать и что теперь можно естьВ праздник Петра и Павла 2019 заканчивается Петров пост 2019. Так что пищевые запреты снимаются.
Также традиционным блюдом на праздничном столе на Петра и Павла считаются творожные мандрики – особые пончики, которыми, по легенде, питались апостолы во время паломничества по миру.
Приветствуются и рыбные блюда, ведь Петр был рыбаком.
Петров день: приметы и поверья
Петровка проходит – половина лета уходит, то есть световой день с этой даты идет на убыль. Есть даже поговорка: "Петр и Павел день убавил".
Из других примет:
- дождь на Петра и Павла – к урожаю ржи: один дождь – урожай будет неплохой, два раза идет – хороший, а три – богатый;
- жара на Петров день – к морозу на Рождество;
- если Петровки холодные – то год потом голодный;
- кукующая после 12 июля кукушка – к поздней зиме. Но ежели замолкает птичка за неделю до Петра и Павла, то ждали ранних снега и морозов.