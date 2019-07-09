День Петра и Павла: когда и как отмечать этот праздник

Петр и Павел Святые апостолы. Икона

День памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла имеет постоянную дат празднования. В народе он более известен как Петров день.

Праздник Петра и Павла – когда: дата, какого числа

День Петра и Павла 2019 Украина отмечает 12 июля. Эта дата неизменна из года в год.

Праздник Петра и Павла католики отмечают 29 июня (по старому стилю это и есть 12 июля).

День Петра и Павла: что за праздник

Святые Петр и Павел – столпы апостольской веры. Первый – простой рыбак, без "высшего образования", а второй – потомок знатных римлян. Эти две противоположности в личном плане однозначно сходились в одном: они оба были рьяными проповедниками веры христовой.

За распространение христианства оба и приняли мученическую смерть – и оба погибли именно 12 июля, но с разницей в один год.

День Петра и Павла 2019: традиции и обычаи

Накануне принято проводить в доме генеральную уборку.

В сам праздник верующие ходят в храм, чтобы помолиться апостолам.

Павел и Павел – в чем помогают? Перед иконой святых просят о:

помощи в преодолении невзгод;

удачи при начинании нового дела;

утешении души, коль в жизни выпала "черная полоса";

рыбаки молятся о хорошем улове (святой Петр при жизни был как раз рыбаком).

В этот день принято умываться родниковой водой, чтобы быть здоровым целый год, и не принято спать, чтоб не "проспать" свои счастье и удачу.

День Петра и Павла 2019: что можно есть

Читайте такжеНачало Петрова поста: что нельзя делать и что теперь можно естьВ праздник Петра и Павла 2019 заканчивается Петров пост 2019. Так что пищевые запреты снимаются.

Также традиционным блюдом на праздничном столе на Петра и Павла считаются творожные мандрики – особые пончики, которыми, по легенде, питались апостолы во время паломничества по миру.

Приветствуются и рыбные блюда, ведь Петр был рыбаком.

Петров день: приметы и поверья

Петровка проходит – половина лета уходит, то есть световой день с этой даты идет на убыль. Есть даже поговорка: "Петр и Павел день убавил".

Из других примет: