Когда в 2019 году начинается Петров пост и что нужно запомнить

19 июня 2019, 06:22

В этом году он продлится 18 дней.

Когда начинается Петров пост 2019 – даты, питание по дням
Когда в 2019 году начинается Петров пост и что нужно запомнить / 1zoom.ru

Петров пост из года в год начинается в разные дни. Зато заканчивается всегда в один и тот же – на праздник Петра и Павла. Поэтому и длительность поста каждый год разная – от восьми дней до 42-х.

Главред разобрался, что стоит помнить про Петров пост 2019.

Петров пост 2019: даты

Начало поста зависит от даты Троицы (начинается ровно через неделю после нее), а та в свою очередь от даты Пасхи. В этом году он продлится 18 дней.

Петров пост 2019 года начинается 24 июня. А завершится, как уже упоминалось, в канун Дня первоверховных апостолов Петра и Павла – 12 июля.

Петров пост 2020 продлится с 15 июня по 11 июля, а Петров пост 2021 – с 28 июня по 11 июля.

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Петров пост: что можно есть

В Петров пост нельзя есть блюда, в состав которых входит есть мясо, молоко или масло. Поэтому овощи, каши или ту же рыбу запекают, тушат, отваривают или просто едят сырыми.

При этом важно помнить, что рыбу нельзя есть по средам и пятницам. Это самые строгие дни поста

Петров пост 2019: питание по дням

Петров пост не такой строгий, как Великий пост. Но у него тоже есть свои ограничения:

  • понедельник – горячая пища без масла: постные каши (рис, гречка, перловка и т.п.);
  • вторник, четверг и суббота – любая постная пища плюс рыба;
  • среда и пятница – минимум пищи, даже постной, запрещены рыба, пища животного происхождения и масло. По канону, полагается лишь вода и хлеб;
  • воскресенье – послабление в посте: разрешается немножко вина.

Петров пост 2019: календарь питания

Петров пост 2019 - питание по дням
Петров пост 2019: питание по дням / Фома

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православие Петров пост
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